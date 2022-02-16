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«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 12:18 صباحا
«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية
شعار هيئة الرقابة الإدارية. (أرشيفية: الإنترنت)
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طالبت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بسحب قرار تشكيل لجنة تتولى إعداد مسودة قانون انتخاب مجلس النواب، لكونه مخالفًا للقانون باعتبار أن الحكومة مهمتها «تصريف الأعمال» وليس «تجاوز اختصاصات السلطة التشريعية».

وقالت الهيئة، في خطاب إلى الدبيبة، إنها درست قراره رقم 82 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة تتولى مهمة إعداد مسودة قانون الانتخاب البرلمانية، والذي تزامن مع تسمية مجلس النواب رئيس حكومة جديدًا في جلسة علنية.

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وأشارت الهيئة إلى أن «مجلس النواب هو أعلى سلطة في الدولة، ويباشر أعمال السيادة العليا، بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، وهو المسؤول عن إدارة البلاد حتی انتخاب سلطة تشريعية أخرى، وفق الإعلان الدستوري».

وأضافت أن الأعمال التي يحق لحكومة الوحدة الوطنية القيام بها هو تسيير الأعمال التي لابد منها، والتسيير المرافق العامة وقيام الحكومة بوظائفها الإدارية اليومية.

الرقابة الإدارية: مهمة الحكومة خلق الاستقرار وليس التعدي على السلطة التشريعية
وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أهداف حكومة الوحدة الوطنية وهي حكومة تصريف أعمال هي «خلق الاستقرار الإداري ومعالجة أوضاعه على أسس مبنية واتخاذ التدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرار مصالح الدولة ومؤسساتها، وليس التعدي على اختصاصات السلطة التشريعية».

ولفتت الهيئة إلى وجود قانون قائم ينظم العملية الانتخابية لمجلس النواب القادم وهو القانون رقم 2 لسنة 2021 م صادر عن مجلس النواب بتاریخ 5 أکتوبر 2022 م.

الرقابة الإدارية: قرار الدبيبة «اغتصاب للسلطة»
لذلك اعتبرت الهيئة أن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن تشكيل لجنة لإعداد مسودة قانون انتخابات مجلس النواب «قرارًا معيبًا» و«اغتصاب السلطة» و«يساهم في خلق حالة من الفوضى».

وفي 10 فبراير الجاري، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد مسودة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية في مدة لا تتجاوز 3 أسابيع، ونص على أن تتشاور اللجنة، بعد إعداد المسودة، مع الاجسام السياسية وتنسق مع المجلس الأعلى للدولة قبل إحالته للبرلمان.

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