«الخارجية» تتفقد أوضاع السجناء الليبيين بالجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

قامت لجنة مكلفة من وزارة الخارجية بزيارة السجناء داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل في كافة ولايات الجزائر، و«وقفت على أوضاعهم، واستمعت إلى مطالبهم، ووفرت احتياجاتهم»، وذلك بالتنسيق مع السلطات الجزائرية، وفق بيان للوزارة نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة، في البيان، إن اللجنة المكلفة أنهت زيارتها إلى الجزائر، وتابعت خلالها مع السفارة الليبية أوضاع السجناء والإجراءات المتخذة بشأنهم، وذلك «في إطار متابعة ملف السجناء الليبيين في الخارج، وبناءً على تعليمات وكيل الوزارة لشؤون المغتربين رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج، د. امحمد سعيد زيدان».

- لجنة متابعة السجناء بالخارج تناقش الإجراءات الممكنة لإطلاقهم أو إعادتهم إلى ليبيا

وأضافت أن أعضاء اللجنة ناقشوا عديد القضايا والمشاكل التي تواجه السجناء الليبيين في الجزائر، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لهذه القضايا، من خلال استعراض قوائم السجناء والموقوفين والإجراءات المتخذة من جانب السفارة بشأنهم.

وفي 9 فبراير الجاري، ناقشت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج «الإجراءات التي يمكن اتخاذها لإطلاقهم أو العودة بهم إلى أرض الوطن لاستكمال مدة محكوميتهم بالقرب من ذويهم»، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي آنذاك.