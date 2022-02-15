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اللافي وعقيلة صالح يبحثان «دعم المسار السياسي»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 فبراير 2022, 10:17 مساء
اللافي وعقيلة صالح يبحثان «دعم المسار السياسي»
جانب من لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)
alwasat radio

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دعم المسار السياسي، ومتابعة آخر الأوضاع السياسية في البلاد.

وأفاد بيان، نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك»، بأن اللافي زار مدينة القبة، والتقى المستشار عقيلة صالح بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

وأضاف البيان أن الاجتماع «استعرض جهود المجلس الرئاسي ومجلس النواب في تعزيز حالة الاستقرار، وسبل إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق التوافق بين جميع الأطراف، والمحافظة على المسار السياسي لإنجاح خارطة الطريق وعبور هذه المرحلة، وصولًا للاستحقاق الانتخابي».

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واجتمع اللافي مع عقيلة صالح، في 15 يناير بمدينة القبة، وهو اللقاء الذي وصفه نائب رئيس المجلس الرئاسي بالـ«مثمر».

وفي السابع من فبراير الجاري، اجتمع اللافي وعقيلة صالح، وقال الأول إنه «كان لقاءً ناجحًا»، لافتًا إلى أنهما «أكدا فيه ضرورة اتخاذ قرارات مصيرية، وفق آليات معتمدة ومتوافق عليها، من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافق بين الأطراف السياسية».

جانب من لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)
جانب من لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)
جانب من لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)
جانب من لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)
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