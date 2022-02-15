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«داخلية النواب» تطالب بمراجعة استراتيجيات مواجهة أزمة الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 فبراير 2022, 08:40 مساء
«داخلية النواب» تطالب بمراجعة استراتيجيات مواجهة أزمة الهجرة
رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب، سليمان الحراري. (مجلس النواب)
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دعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب، سليمان الحراري، إلى ضرورة مراجعة الخطط الحالية لمواجهة أزمة الهجرة، مع الشركاء الدوليين المعنيين بهذا الملف.

وأعرب الحراري، في بيان نشره موقع مجلس النواب الإلكتروني، عن «بالغ قلقه من التقارير الدولية والمحلية التي تتحدث عن تفاقم أزمة الهجرة في ليبيا».

وأكد أن البرامج الحالية لم تسهم في تخفيف الأزمة بشكل ملحوظ، وهو ما يوجب مراجعتها، مشددًا على ضرورة التركيز على وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من خلال دعم قدرات السلطات الليبية في مكافحة شبكات تهريب البشر، وتعزيز قدراتها على مراقبة الحدود، بالإضافة إلى تنمية المناطق التي أصبحت في مسارات الهجرة، وأن ذلك أكثر نجاعة من التركيز فقط على منع المهاجرين من عبور «المتوسط» أو تحسين أوضاع المهاجرين في ليبيا.

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وأضاف أن الأزمات المختلفة في المنطقة تتسبب في هجرات واسعة من دول الجوار، لافتًا إلى أن الاقتصاد الليبي لا يمكن أن يستوعب الأعداد الكبيرة من المهاجرين غير الشرعيين.

وقال إن التقارير الدولية التي تلقي اللوم على السلطات الليبية لا تراعي الأوضاع السياسية الصعبة وهشاشة المؤسسات في ليبيا، التي تجعل من الصعب على الجانب الليبي أن يواجه الأزمة من جوانبها المختلفة، وتغفل تلك التقارير أيضًا الجوانب السلبية لظاهرة الهجرة غير الشرعية على البلاد من النواحي الاجتماعية والأمنية والاقتصادية.

ورحب الحراري بالتعاون مع دول الجوار والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، مؤكدًا أن ملف الهجرة والتخفيف من تداعياته أصبح من الأولويات الوطنية.

ومؤخرًا دعت منظمات دولية الاتحاد الأوروبي إلى الكف عن المساعدة في إعادة المهاجرين إلى ليبيا، تزامنًا مع مرور خمس سنوات على إطلاق التعاون الرسمي بين أوروبا والسلطات الليبية لاعتراض اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط.

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