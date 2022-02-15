«الوطنية للمقطورات» توقع اتفاقا مع «جاك» الصينية لتوفير شاحنات متكاملة

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت الشركة الوطنية للمقطورات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، اتفاقًا مع شركة «جاك» الصينية، بهدف إعادة دوران عجلة الإنتاج بالشركة، وحتى تتمكن من بيع وتسويق شاحنة متكاملة في السوق الليبية.

وقالت وزارة الصناعة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اتفاقية التكامل الصناعي والتجاري جرى توقيعها بين إدارة الشركة الوطنية للمقطورات ووكيل شركة شاحنات «جاك» الصينية، التي تعتبر رائدة في السوق العالمية، وذات مواصفات عالمية وجودة عالية.

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وأضاف البيان أن الشركة الصينية سوف توفر شاحنات متكاملة، لافتة إلى أن الدفعة الأولى وصلت بالفعل إلى مخازن الشركة الوطنية للمقطورات تاجوراء، متمثلة في شاحنات نقل خفيف ثلاثة أطنان، وجرى تسليمها لخطوط الإنتاج لتصنيع التجهيزات الخاصة بها، ومن ثم طرحها بالسوق.

وفي الأول من ديسمبر الماضي، وقعت الشركة الوطنية للمقطورات التابعة، مذكرة تفاهم مع شركة «تونيكوم»، على هامش معرض «صنع في ليبيا»، التي نصت على أن يُصنَّع جزء من المقطورات بالشركة الوطنية للمقطورات والجزء الآخر يُصنَّع بمصانع شركة «تونيكوم»، على أن يجري التجميع النهائي للمنتجات بمصانع الشركة الوطنية للمقطورات، ويجرى التسويق داخل البلدين.

حافظة اتفاق الشركة الوطنية للمقطورات مع شركة «جاك» الصينية (صفحة وزارة الصناعة على فيسبوك)