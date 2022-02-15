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ويليامز تشارك في إحاطة الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة الجمعة المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 فبراير 2022, 08:02 مساء
ويليامز تشارك في إحاطة الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة الجمعة المقبل
المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، (أرشيفية: الإنترنت)
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تشارك مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في الإحاطة اليومية للناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الجمعة المقبل 18 فبراير، وفق مصدر دبلوماسي.

وتأتي مشاركة وليامز في المؤتمر الصحفي، عبر «الفيديو كونفرانس»، بغرض الإجابة عن أسئلة المراسلين.

ولا تزال الأمم المتحدة تلتزم موقفًا غامضًا تجاه التطورات السياسية التي تشهدها ليبيا خلال الفترة الأخيرة، فيما جاء أحدث تعليق للناطق باسم الأمين العام ستيفان دوغاريك بأن «الأمر يعود لليبيين أولًا».

وردًّا على سؤال في المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم في جنيف، مساء الإثنين، حول موقف المنظمة الدولية مما يحدث الآن في ليبيا، قال دوغاريك: «من وجهة نظرنا يوجد رئيس وزراء التقت به المستشارة الخاصة، وهناك أيضًا رئيس وزراء مكلف أعطي عدة أسابيع لتسمية حكومة»، وفق ما نقل الموقع الرسمي للهيئة الأممية.

- «الأمر يعود للشعب الليبي».. تعليق جديد من الأمم المتحدة حول تكليف باشاغا بتشكيل حكومة
- وليامز تجتمع مع المجلس الرئاسي لمناقشة «آخر مستجدات العملية السياسية»
- بعد لقاء الدبيبة.. وليامز تدعو الأطراف الفاعلة والمؤسسات للعمل ضمن الإطار السياسي
- وليامز: التقيت باشاغا رئيس الوزراء المكلف

ويوم الأحد الماضي، التقت وليامز رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وجددت دعوتها إلى كافة الأطراف الفاعلة والمؤسسات الليبية للعمل «ضمن الإطار السياسي» والمحافظة على استقرار ليبيا.

وفي اليوم نفسه، اجتمعت في العاصمة طرابلس أيضًا مع رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، وأكدت ضرورة المضي قدمًا بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء

وأمس الإثنين، التقت مستشارة الأمين العام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، وبحثت «آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا».

يأتي هذا بينما لا يزال الخلاف متواصلًا بشأن مصير الحكومة، بعدما كلف مجلس النواب فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة، فيما يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

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