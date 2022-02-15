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«الأمر يعود للشعب الليبي».. تعليق جديد من الأمم المتحدة حول تكليف باشاغا بتشكيل حكومة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الثلاثاء 15 فبراير 2022, 06:29 مساء
«الأمر يعود للشعب الليبي».. تعليق جديد من الأمم المتحدة حول تكليف باشاغا بتشكيل حكومة
الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك. (أرشيفية: الإنترنت)
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تجنبت منظمة الأمم المتحدة، مجددًا التعبير عن موقفها النهائي، بشأن الحكومة التي ستتعامل معها في ليبيا، مبينة أن الأمر يعود لليبيين أولًا.

وأوضح الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، ردًا على سؤال في المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم في جنيف مساء الإثنين، حول موقف المنظمة الدولية مما يحدث الآن في ليبيا، «أولًا، الأمر يعود للشعب الليبي لترتيب وضعه.. من وجهة نظرنا يوجد رئيس وزراء التقت به المستشارة الخاصة، وهناك أيضا رئيس وزراء مكلّف أعطِي عدة أسابيع لتسمية حكومة»، وفق ما نقل الموقع الرسمي للهيئة الأممية.

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وأضاف دوغاريك «من الواضح من جانبنا، أنه يجب ألا يكون هناك عنف أو استخدام للقوة».

وفي السياق نفسه، خاطب الناطق باسم الأمم المتحدة، القادة الليبيين بدعوتهم إلى أن «يضعوا مصلحة الشعب الليبي أولًا وقبل كل شيء، ومصلحة 2.8 مليون شخص ممن سجلوا أسماءهم للاقتراع»، مؤكدًا حاجة القادة للمضي قدمًا بطريقة سلمية وتوافقية وشفافة وشاملة للحفاظ على الاستقرار في طرابلس وخارجها.

وليامز تلتقي الدبيبة وباشاغا
والأحد، التقت مستشارة الأمين العام الخاصة، ستيفاني وليامز، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، لبحث آخر التطورات والتصويت الذي أجراه مجلس النواب لاعتماد تعديل دستوري وتعيين فتحي باشاغا رئيسًا جديدًا للحكومة،

واستعرضت معه العملية الجارية وجددت التأكيد على أهمية أن تعمل جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات ضمن الإطار السياسي، وأن تحافظ، «قبل كل شيء»، على الهدوء على الأرض من أجل وحدة ليبيا واستقرارها، وأكدت أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بإعلاء صوت 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت.

وفي اليوم نفسه، التقت رئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، مؤكدة ضرورة المضي قدمًا بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء، مشددة على الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد، وأنه يتوجب مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

كما اجتمعت وليامز في طرابلس الإثنين، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، لاستعراض آخر التطورات في ليبيا.

وقالت في تغريدة على تويتر: «أخذنا علمًا بروح التوافق التي أبداها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التطورات السياسية الأخيرة، وأكدنا أهمية الحفاظ على الهدوء».

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