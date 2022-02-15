ترقية 1046 موظفا مدنيا بجهاز حرس المنشآت النفطية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية، اليوم الثلاثاء، صدور قرار من رئيس الجهاز العميد علي امحمد الديب، بترقية 1046 مدنيًا من منتسبي الجهاز في كل ربوع ليبيا، من الذين استوفوا شروط الترقية وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الجهاز.

ونشر الجهاز قرار الترقية الذي أصدره رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، العميد علي امحمد الديب، وحمل رقم (97) والمؤرخ في 9 نوفمبر 2021، وذلك لمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير 2011.

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وتقدمت رئاسة جهاز حرس المنشآت النفطية بهذه المناسبة إلى كل من شملهم قرار الترقية بالتهنئة، آملة أن تكون هذه الترقية حافزًا لهم لبدل مزيد من الجهد والعطاء.

وخلال الفترة من 2 أكتوبر 2021 إلى 7 فبراير الجاري، أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية ترقية 3770 عسكريًا، إضافة إلى صرف أرقام عسكرية إلى 6523 عنصرًا، بحسب ما أعلنه الجهاز في أوقات سابقة.