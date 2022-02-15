«الكهرباء»: سرقة 1400 متر أسلاك بدائرة توزيع السواني وانقطاع التيار عن المواطنين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، سرقة 1400 متر أسلاك كهرباء، على خط الأعتر من 30 البيباص بدائرة توزيع السواني.

ولفتت الشركة في بيان اليوم، إلى أن سرقة هذه الأسلاك تسببت في قطع التيار الكهربائي عن المواطنين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول نسبة إنجاز الأعمال المدنية في الوحدة الأولى بمحطة طبرق الغازية إلى 85%، متوقعة دخولها على الشبكة نهاية مايو المقبل.

شركة الكهرباء: تشغيل الوحدة الأولى بمحطة طبرق نهاية مايو

وأشارت إلى الانتهاء من تركيب توربينة الوحدة، والمحول الرئيسي لها والمولد والمحولات المساعدة على القواعد المخصصة لها، كما وصلت نسبة الإنجاز للوحدة الثانية إلى 50%.

ولفتت الشركة إلى عقدها دورة تدريبية بمحطة الخمس لمجموعة من طاقم التشغيل والصيانة بمحطة طبرق، كما ستنظم دورة جديدة لمجموعة أخرى من الطاقم السبت المقبل.