الصديق الكبير يبحث مع السفير الإيطالي «القضايا ذات الاهتمام المشترك»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، مع السفير الإيطالي في ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، عددًا من «القضايا ذات الاهتمام المشترك».

وقال المصرف المركزي في بيان مقتضب على حسابه بموقع «تويتر»، إن الاجتماع الذي عُقِد اليوم بمقر المصرف في طرابلس، شهد «تبادل وجهات النظر حول بعض القضايا ذات الاهتمام المُشترك».

- المصرف المركزي يطلق منصة التجارة الإلكترونية (صور)

والخميس الماضي، افتتح محافظ المصرف المركزي منصة التجارة الإلكترونية، حيث قال خلال احتفاله بهذه المناسبة، إن «المنصة تعتبر إحدى استراتيجيات المصرف المركزي لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني».

وأشار إلى أن هذه المنصة «تهدف إلى تحقيق الشمول المالي وتحسين جودة الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات السوق الليبية في مجال عمليات الشراء الإلكترونية، ووسيلة أساسية في إتمام عمليات الشراء إلكترونيًا باستخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية المربوطة بشبكة الموزع الوطني».