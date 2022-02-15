«الصحة» تبحث مع ديوان المحاسبة آليات توطين العلاج بالداخل

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، توفيق عثمان، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، آليات توطين العلاج بالداخل.

وناقش اللقاء الذي عُقِد الإثنين، تحسين الخدمات العلاجية بالمراكز الطبية في ليبيا، من خلال دعم البرامج الوطنية للعلاج وفق التخصصات المتاحة للعلاج بالداخل، بحسب بيان للوزارة اليوم.

حضر اللقاء، مدير مستشفى طرابلس الجامعي عبدالعاطي الرطيب، ومدير مركز طبرق الطبي فرج الجالي.

«الصحة»: وضع السياسات العامة لتوطين العلاج بالداخل

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ومطلع نوفمبر، قال رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج بوزارة الصحة، حاتم العوامي، إن اللجنة شرعت في وضع السياسات العامة لتنظيم العلاج بالخارج، وتوطين العلاج بالداخل ضمن التخصصات التي يمكن علاجها داخل ليبيا.

وأضاف أن رؤية اللجنة تتمثل في اعتبار توطين العلاج «الحل الأمثل لتوفير خدمات سهلة وميسرة لكل المواطنين».