وليامز تؤكد أهمية التوافق للحفاظ على الاستقرار والتأسيس للمصالحة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، ضرورة «استمرار المشاورات والتوافق بين جميع الفاعلين السياسيين للحفاظ على الهدوء والاستقرار، والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة للوصول إلى الانتخابات الوطنية» في ليبيا.

جاء ذلك في تغريدة للمستشارة الأممية على حسابها بموقع «تويتر» تعليقًا على لقائها في العاصمة طرابلس مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.

- المشري يؤكد لـ«وليامز» أهمية استمرار التشاور بين جميع الأطراف

- وليامز تجتمع مع المجلس الرئاسي لمناقشة «آخر مستجدات العملية السياسية»

- بعد لقاء الدبيبة.. وليامز تدعو الأطراف الفاعلة والمؤسسات للعمل ضمن الإطار السياسي

- وليامز: التقيت باشاغا رئيس الوزراء المكلف

بدوره، قال المجلس الأعلى للدولة في بيان، إن المشري أكد خلال اللقاء «ضرورة استمرار التشاور والتوافق بين جميع الأطراف، والتأسيس للمصالحة الوطنية الشاملة، للوصول للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، وتحقيق الاستقرار الدائم بالبلاد».

يأتي هذا بينما لا يزال الخلاف متواصلًا بشأن مصير الحكومة، بعدما كُلّف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، بينما يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وفي هذا السياق، التقت وليامز مع المجلس الرئاسي، وبحثت «آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا»، كما التقت، الأحد، الدبيبة، وجددت دعوتها إلى كل الأطراف الفاعلة والمؤسسات الليبية للعمل «ضمن الإطار السياسي» والمحافظة على استقرار ليبيا. وفي اليوم نفسه (الأحد) التقت وليامز، في العاصمة طرابلس أيضًا، رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، وأكدت ضرورة المضي قدمًا بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء.