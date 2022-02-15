Atwasat

وليامز تؤكد أهمية التوافق للحفاظ على الاستقرار والتأسيس للمصالحة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 فبراير 2022, 03:20 مساء
وليامز تؤكد أهمية التوافق للحفاظ على الاستقرار والتأسيس للمصالحة في ليبيا
من لقاء وليامز في طرابلس مع المشري، 14 فبراير 2022. (حساب وليامز على تويتر)
alwasat radio

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، ضرورة «استمرار المشاورات والتوافق بين جميع الفاعلين السياسيين للحفاظ على الهدوء والاستقرار، والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة للوصول إلى الانتخابات الوطنية» في ليبيا.

جاء ذلك في تغريدة للمستشارة الأممية على حسابها بموقع «تويتر» تعليقًا على لقائها في العاصمة طرابلس مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.

- المشري يؤكد لـ«وليامز» أهمية استمرار التشاور بين جميع الأطراف
- وليامز تجتمع مع المجلس الرئاسي لمناقشة «آخر مستجدات العملية السياسية»
- بعد لقاء الدبيبة.. وليامز تدعو الأطراف الفاعلة والمؤسسات للعمل ضمن الإطار السياسي
- وليامز: التقيت باشاغا رئيس الوزراء المكلف

بدوره، قال المجلس الأعلى للدولة في بيان، إن المشري أكد خلال اللقاء «ضرورة استمرار التشاور والتوافق بين جميع الأطراف، والتأسيس للمصالحة الوطنية الشاملة، للوصول للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، وتحقيق الاستقرار الدائم بالبلاد».

يأتي هذا بينما لا يزال الخلاف متواصلًا بشأن مصير الحكومة، بعدما كُلّف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، بينما يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وفي هذا السياق، التقت وليامز مع المجلس الرئاسي، وبحثت «آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا»، كما التقت، الأحد، الدبيبة، وجددت دعوتها إلى كل الأطراف الفاعلة والمؤسسات الليبية للعمل «ضمن الإطار السياسي» والمحافظة على استقرار ليبيا. وفي اليوم نفسه (الأحد) التقت وليامز، في العاصمة طرابلس أيضًا، رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، وأكدت ضرورة المضي قدمًا بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

7 مباريات مهمة في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الثلاثاء

7 مباريات مهمة في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الثلاثاء
بعد الإعلان عن سحب قوات.. أوكرانيا: تمكنا بمساعدة الحلفاء من منع التصعيد الروسي

بعد الإعلان عن سحب قوات.. أوكرانيا: تمكنا بمساعدة الحلفاء من منع التصعيد الروسي
خلال زيارة إردوغان.. تركيا والإمارات توقعان 13 اتفاقية تشمل التعاون في الصناعات الدفاعية

خلال زيارة إردوغان.. تركيا والإمارات توقعان 13 اتفاقية تشمل التعاون في الصناعات ...
رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم
أوساط فرنسية: الحل وساطة دولية بين باشاغا والدبيبة.. والعين على المصرف المركزي

أوساط فرنسية: الحل وساطة دولية بين باشاغا والدبيبة.. والعين على المصرف المركزي
بالصور.. «النفط» تدعم أندية «الصداقة» و«الأفريقي» و«الصقور»

بالصور.. «النفط» تدعم أندية «الصداقة» و«الأفريقي» و«الصقور»
الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ11 في هذا التوقيت

الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ11 في هذا التوقيت
«المركزي» يعلن تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 3 و9 فبراير

«المركزي» يعلن تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 3 و9 فبراير
روسيا: يجب احترام اختيار البرلمان الليبي لباشاغا وحل التناقضات بالتسويات

روسيا: يجب احترام اختيار البرلمان الليبي لباشاغا وحل التناقضات بالتسويات
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة لـ22 مباراة في دوري الدرجة الأولى الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة لـ22 مباراة في دوري الدرجة الأولى الليبي
السويسريون يصوتون لصالح حظر إعلانات التبغ

السويسريون يصوتون لصالح حظر إعلانات التبغ
حمودة: اختصاص مجلس النواب منح الثقة دون تحديد ولاية الحكومة

حمودة: اختصاص مجلس النواب منح الثقة دون تحديد ولاية الحكومة
شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة

شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة
مقاتلات «إف-22» أميركية تصل إلى الإمارات بعد هجمات الحوثيين

مقاتلات «إف-22» أميركية تصل إلى الإمارات بعد هجمات الحوثيين
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات الرقمية؟

من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات ...
المشري: كان يجوز للدبيبة الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.. ونحقق في الشكاوى المرتبطة بالعملية

المشري: كان يجوز للدبيبة الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.. ونحقق في الشكاوى ...
بلقاسم قزيط: تعجل مجلس النواب في تعيين حكومة جديدة «جعلنا عالقون» ونعيش أسوأ سيناريو

بلقاسم قزيط: تعجل مجلس النواب في تعيين حكومة جديدة «جعلنا عالقون» ونعيش أسوأ ...
دوغاريك: اختيار رئيس حكومة مكلف في ليبيا قرار سيادي والأمم المتحدة ليست في مجال تعيين قادة أي بلد

دوغاريك: اختيار رئيس حكومة مكلف في ليبيا قرار سيادي والأمم المتحدة ليست في مجال ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شركة الكهرباء: تشغيل الوحدة الأولى بمحطة طبرق نهاية مايو
شركة الكهرباء: تشغيل الوحدة الأولى بمحطة طبرق نهاية مايو
«الدفاع التركية»: آكار يستقبل قائد البحرية الليبية (صور)
«الدفاع التركية»: آكار يستقبل قائد البحرية الليبية (صور)
31 إصابة جديدة بـ«كورونا» في سرت
31 إصابة جديدة بـ«كورونا» في سرت
وليامز تؤكد أهمية التوافق للحفاظ على الاستقرار والتأسيس للمصالحة في ليبيا
وليامز تؤكد أهمية التوافق للحفاظ على الاستقرار والتأسيس للمصالحة ...
أبوجناح: عرض كوري لتدريب العناصر الطبية الليبية
أبوجناح: عرض كوري لتدريب العناصر الطبية الليبية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
المزيد
الصديق الكبير يبحث مع السفير الإيطالي «القضايا ذات الاهتمام المشترك»
الصديق الكبير يبحث مع السفير الإيطالي «القضايا ذات الاهتمام ......
استقرار جماعي للعملات الأجنبية في السوق الموازية
استقرار جماعي للعملات الأجنبية في السوق الموازية...
«الصحة» تبحث مع ديوان المحاسبة آليات توطين العلاج بالداخل
«الصحة» تبحث مع ديوان المحاسبة آليات توطين العلاج بالداخل...
أبوجناح: عرض كوري لتدريب العناصر الطبية الليبية
أبوجناح: عرض كوري لتدريب العناصر الطبية الليبية...
وليامز تؤكد أهمية التوافق للحفاظ على الاستقرار والتأسيس للمصالحة في ليبيا
وليامز تؤكد أهمية التوافق للحفاظ على الاستقرار والتأسيس ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط