«الدفاع التركية»: آكار يستقبل قائد البحرية الليبية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، الثلاثاء، قائد البحرية الليبية، العميد ركن نورالدين البوني.

ويزور البوني تركيا تلبية لدعوة رسمية من قائد القوات البحرية التركية، الأميرال عدنان أوزبال، وفق بيان مقتضب صادر عن وزارة الدفاع التركية لم يذكر مزيد التفاصيل.

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وبحث آكار في اتصال هاتفي، الجمعة، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، «آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد». وخلال الاتصال، أكد آكار «استمرار دعم تركيا لليبيا؛ للوصول إلى استقرار دائم في البلاد وتحقيق السلام للشعب الليبي»، وفق بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة.

من استقبال آكار في تركيا لقائد البحرية الليبية، 15 فبراير 2022. (وزارة الدفاع التركية)

من استقبال آكار في تركيا لقائد البحرية الليبية، 15 فبراير 2022. (وزارة الدفاع التركية)

من استقبال آكار في تركيا لقائد البحرية الليبية، 15 فبراير 2022. (وزارة الدفاع التركية)