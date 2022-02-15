مراكز العزل تستقبل 39 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة.. ووفاة 16 حالة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة، دخول 39 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لمراكز العزل، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما خرج 25 شخصًا بعد تعافيهم.

وتُوفي 16 مصابا في تلك المراكز خلال الفترة نفسها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء.

وأكدت الوزارة وجود 208 حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد» بمراكز العزل حاليًا، منهم 120 في العناية الفائقة، و88 بالأقسام.

وسجلت ليبيا 475 ألفًا و604 إصابات بالفيروس، منها 42 ألفًا و921 حالة نشطة، بينما تعافى 426 ألفًا و540 حالة، وسُجلت 6143 حالة وفاة بالمرض، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.