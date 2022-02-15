رئيس الوزراء الفلسطيني يصل القبة للقاء عقيلة صالح

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد اشتية، إلى مدينة القبة، للقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب لمجلس النواب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووصل رئيس الوزراء الفلسطيني إلى طرابلس، مساء الأحد، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار معيتيقة وزير الداخلية اللواء خالد مازن، وذلك في زيارة رسمية تستمر يومين.

واجتمع رئيس الوزراء الفلسطيني، في وقت سابق أمس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، وسبل دعم الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال.

وقال اشتية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدبيبة إن مباحثاتهما تطرقت إلى «خلق فرص عمل للكفاءات الفلسطينية في ليبيا»، مشيرًا إلى أن «فلسطين تمر بظروف صعبة، وليبيا كانت ستبقى الحضن الحنون لفلسطين كقضية وشعب».

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وشكر رئيس الوزراء الفلسطيني حكومة الوحدة الوطنية على حسن الاستقبال، وقال: «سمعنا كلامًا يثلج الصدر من الدبيبة عن الدعم الليبي للفلسطينيين».

من جهته، أكد الدبيبة استمرار ليبيا في دعم الفلسطينيين وحقهم في العيش الكريم، وذلك في جميع المحافل الإقليمية والدولية، مضيفًا أن الفلسطينيين في ليبيا يعاملون مثل المواطنين، ولا تفريق بينهم. وأعرب عن تمنياته بالتوفيق للشعب الفلسطيني من أجل تحقيق آماله، وأن تشهد البلاد عهدًا جديدًا من الأمن والاستقرار.

وقال إن زيارة اشتية حافلة بالدلالات، وهي «خير تعبير عن مشاعر الأخوة بين الشعبين، وتقدير للعلاقات النضالية بينهما»، مشددًا على الشعور المتبادل بالآلام بين الشعوب العربية التي تعاني التهجير والنزوح وويلات الحروب.

وبعدها، اجتمع اشتية مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي؛ إذ أكد الأخير موقف ليبيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، ومناصرتها اللامحدودة لحقوق الشعب الفلسطيني.

واستعرض المنفي مع اشتية العلاقات الليبية - الفلسطينية، وموقف ليبيا الداعم للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات الراهنة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.