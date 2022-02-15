«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من طرابلس إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية، نشطة، على الساحل من طرابلس إلى سرت.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الثلاثاء، أن سرعة الرياح ستصل إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر مساء الغد.

- الرياح جنوبية شرقية، تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل غدا إلى 25 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة.