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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من طرابلس إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 فبراير 2022, 11:31 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من طرابلس إلى سرت
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية، نشطة، على الساحل من طرابلس إلى سرت.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الثلاثاء، أن سرعة الرياح ستصل إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر مساء الغد.
- الرياح جنوبية شرقية، تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل غدا إلى 25 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 15 و17 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من طرابلس إلى سرت
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من طرابلس إلى سرت
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