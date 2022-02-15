السوق الرسمية: اليورو يتراجع أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر العملة الأوروبية أمام الدينار في السوق الرسمية، الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.



وانخفض متوسط سعر اليورو إلى 5.19 دينار مقابل 5.20 دينار أمس، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.



في حين استقر متوسط سعر الإسترليني عند 6.21 دينار، والدولار عند 4.59 دينار.



وبالنسبة للعملات العربية، لم يطرأ تغيير على أسعار الريال السعودي والدينار التونسي، ليسجلا 1.22 دينار، و1.59 دينار على الترتيب، وارتفع سعر الدرهم الإماراتي قرشا إلى 1.25 دينار من 1.24 دينار أمس.



وثبت سعر الليرة التركية عند 0.33 دينار، وحافظ اليوان الصيني على مستوى 0.72 دينار.