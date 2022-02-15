صنع الله والرعيض يستعرضان الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الرعيض، اليوم الاثنين، جملة من الأمور المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بحضور مدير عام الشؤون القانونية بالمؤسسة الدكتور خلف الله إبراهيم.

وأفاد بيان لمؤسسة النفط بأن اللقاء الرعيض استعرض، خلال الاجتماع، جملة من الأمور المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية، والدعم الذي يمكن أن تقدّمه المؤسسة في هذا الشأن، من أجل دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعاون كل الجهات السيادية بالدولة الليبية والدفع بعجلة التنمية بالبلاد.

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وفي 21 ديسمبر، قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن ليبيا بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، وذلك خلال لقائها وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، الذي استعرض مسار تلك الإصلاحات، ومنها تنشيط قطاع الاستثمار وتنفيذ مشاريع التنمية، إضافة إلى دور وزارة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة بخصوص المسار الاقتصادي.