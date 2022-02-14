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النيابة العامة ترصد تجاوزات بسجني الكويفية وبودزيرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 فبراير 2022, 11:02 مساء
النيابة العامة ترصد تجاوزات بسجني الكويفية وبودزيرة
مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية (أرشيفية: صفحة المؤسسة على فيسبوك)
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أعلنت النيابة العامة، اليوم الإثنين، رصد تجاوزات بمؤسستي الإصلاح والتأهيل الكويفية وبودزيرة، تتعلق بقانونية إيداع النزلاء أو تصنيفهم أو معاملتهم وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية.

وأصدر النائب العام قرارًا رقم 10 لسنة 2022 بتكليف لجنة من النيابة فحص مدى استجابة مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية للمعايير والضوابط المرعية، وفق بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك».

التغذية جيدة
وأضاف البيان أن أعضاء النيابة انتقلوا لمعاينة مؤسستي الإصلاح والتأهيل الكويفية وبودزيرة ونزلائهما، حيث تبين للجنة أن التغذية فيهما جيدة ومحل إشادة من النزلاء، وروعي فيها متطلبات التنوع والنظافة وحسن التحضير.

مخلفات وغياب الرعاية
لكن اللجنة سجلت عدة مآخذ، تلخصت في مشكلة اكتظاظ النزلاء في مؤسسة الكويفية، وغياب الانتظام عن السجلات الواجب إمساكها، وقصور في تنفيذ أحكام القانون المتعلقة بتوفيرالمياه الصالحة للشرب، وجودة دورات المياه، وتصنيف النزلاء وتشغيلهم ومنحهم الإجازات، وتوفير الرعاية الصحية لهم ولأطفال النزيلات المصاحبين لهن.

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كما رصدت اللجنة تشغيل نزلاء بالمخالفة، ومنحهم إجازات في غير الأحوال المنصوص عليها، أفضت إلى هروب نزلاء أغلبهم من المدانين في جرائم خطيرة، بالإضافة إلى سوء حالة المصحتين – رجال ونساء - في مؤسسة الكويفية، لأنهما غير مؤهلتين لتقديم الرعاية الصحية للنزلاء، لافتقارهما إلى العناصر الطبية والطبية المساعدة والأدوية.

وبناء على المخالفات السابقة، اجتمع أعضاء اللجنة مع المسؤولين في جهاز الشرطة القضائية وهيئة الشرطة ومكتب الرعاية الصحية بنغازي، لوضع جملة من الإجراءات لمعالجة الوضع، وفق بيان النيابة.

نقل نزلاء من الكويفية إلى بودزيرة
وذكر البيان أن الاجتماع انتهى إلى معالجات تمثلت في بنقل نزلاء من مؤسسة الكويفية إلى مؤسسة بودزيرة، وتسلم قاطع يحتوي على عشر غرف كان مشغولًا من جهات أخرى- كحل موقت- إلى حين خروجها من المؤسسة نهائيًّا في مدة ثلاثة أشهر، وتوفير فريق كامل من عناصر طبية وطبية مساعدة للعمل في مصحتي مؤسسة الكويفية، شرعوا في عملهم منذ يوم 2 يناير 2022، مع توفير الأدوية إلى حين معالجة الوضع جذريًّا من الجهات المختصة.

فحص ملفات نزلاء للإفراج المشروط عنهم
وفي إطار معالجة مشكلة الاكتظاظ، فقد فحصت اللجنة ملفات النزلاء المحكومين ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة المقضي بها عليهم، وكلفوا عددًا من الأخصائيين الاجتماعيين لبحث حالتهم، تمهيدًا للنظر في ضوابط الإفراج المشروط عنهم وفقًا للقانون، لمن تنبئ حالتهم عن استجابتهم للإصلاح وتأهلهم للاندماج في الحياة العامة.

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