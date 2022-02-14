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مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ مشروع طريق سبها-أوباري

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 فبراير 2022, 10:48 مساء
مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ مشروع طريق سبها-أوباري
اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الثانلي للعام 2022، 14 فبراير. (حكومة الوحدة الوطنية)
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وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية على تنفيذ مشروع طريق سبها-أوباري بمسافة 200 كيلو متر جنوب غرب ليبيا، وفق ما أعلنه نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح.

وقال أبوجناح، في تصريح نشرته إدارة الإعلام والاتصال الحكومي، إن الدراسة الكاملة للمشروع طرحت من قبل وزير المواصلات أثناء اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لهذا العام، مضيفًا أن الشركات المنفذة ستباشر بعد استكمال الإجراءات التعاقدية معها خلال أيام؛ بتنفيذ الأعمال الكاملة التي تحد من الأضرار والحوادث المؤسفة.

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وذكرت إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بأن مشروع طريق سبها-أوباري يعد ضمن مشاريع «عودة الحياة» التي أطلقها رئيس الحكومة، ووعد خلالها بعودة المشاريع التنموية وتنفيذ المشاريع العاجلة خدمةً للمواطنين.

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