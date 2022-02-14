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باشاغا يجتمع مع قيادات في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 فبراير 2022, 09:25 مساء
باشاغا يجتمع مع قيادات في مصراتة
لقاء باشاغا مع عدد من القيادات في مصراتة، الإثنين، 14 فبراير 2022. (أحمد الرواياتي)
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اجتمع رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، صباح اليوم الإثنين، مع عدد من القيادات في مدينة مصراتة، من بينهم عضو مجلس النواب سليمان الفقيه، والمرشح الرئاسي محمد المنتصر وآخرون، بحسب مصادر محلية في المدينة.

ووصف الناشط أحمد الروياتي المقرب من باشاغا اللقاء بأنه «ودي، سادته المكاشفة والمصارحة.ومع أبرز قيادات مصراتة المؤيدة للحكومة الحالية أو المترددة والمتخوفة والمعارضة للخارطة السياسية التي أطلقها البرلمان ومجلس الدولة منذ أيام».

باشاغا يتعهد لقيادات مصراتة بتجنب الصدام مع السلطة الحالية
وأكد الروياتي، عبر حسابه على «فيسبوك»، أن باشاغا أجاب خلال الاجتماع عن تساؤلات البعض «وبدد مخاوف الأكثرية، وطمأن الجميع، وأكد أنه جاء ليحتوي كل الوطن تحت سقف دولة اسمها ليبيا دون إقصاء أو تهميش أو انتقام أو مغالبة».

- باشاغا: بدأت مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف الأطراف والمناطق
- وليامز: التقيت باشاغا رئيس الوزراء المكلف

وأضاف الروياتي أن باشاغا تعهد «بأنه لن يكون هناك أي صدام مع السلطة الحالية، وما أن يحين الوقت سيتم تبادل السلطة بشكل أكثر من آمن وسلس، خاصة مع كل هذه الشرعية القوية والمتكاملة والمتوالية على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية، الداخلية منها والخارجية، التي اكتسبتها هذه الخريطة السياسية والتكليف الحكومي».

الرجوبي يوضح تفاصيل أخرى عن اجتماع باشاغا وقيادات مصراتة
وأضاف رئيس مجلس أعيان مصراتة، محمد الرجوبي لقناة «WTV»، أن لقاءهم مع باشاغا اليوم جمع قيادات المدينة من المجلس البلدي ونواب وقادة كتائب بهدف «الوصول لاتفاق ينهي الصراع والجدل السياسي القائم».

وأوضح الرجوبي، خلال مداخلته، أن «الخلاف الحاصل هذه الفترة طبيعي جدًّا وسليم ولن يصل للحرب أبدًا»، منوهًا إلى أنهم سيجتمعون خلال أيام مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أيضًا «لسماع رأيه وبحث آلية الاتفاق معه أيضًا».

وأعلن باشاغا، في كلمة مسجلة الليلة الماضية، أنه بدأ في إجراء مشاورات واسعة لتشكيل حكومته، مؤكدًا أنها ستكون جاهزة خلال المدة التي حددها البرلمان بأسبوعين من تاريخ تكليفه المهمة.

والتقى باشاغا أمس مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، لمناقشة المستجدات والتطورات السياسية واطلاعها على مشاوراته التي بدأها لتشكيل الحكومة الجديدة، على ما أعلن الطرفان عقب اللقاء.

باشاغا يجتمع مع قيادات في مصراتة
باشاغا يجتمع مع قيادات في مصراتة
باشاغا يجتمع مع قيادات في مصراتة
باشاغا يجتمع مع قيادات في مصراتة
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