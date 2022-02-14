«الداخلية»: تفقد جاهزية ميدان الشهداء في طرابلس للاحتفال بثورة «17 فبراير»

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، اللواء بشير الأمين، ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، للاطلاع على الاستعدادات والتجهيزات الجارية للاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة «17 فبراير».

وشارك في الجولة التي قام بها الأمين، اليوم الإثنين، كل من مدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية السنوسي صالح، ومساعد مدير عام شركة الكهرباء الصديق الجدايمي، وذلك قبل أيام من حلول الذكرى التي توافق الخميس المقبل.

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وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، حدد 17 فبراير موعدًا لإعلان خطة سياسية تحت عنوان «عودة الأمانة للشعب» بشأن الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة «17 فبراير».

مسؤولون بوزارة الداخلية خلال تفقد جاهزية ميدان الشهداء في طرابلس لاحتفالية الذكرى 11 لثورة 17 فبراير. (الوزارة)

مسؤولون بوزارة الداخلية خلال تفقد جاهزية ميدان الشهداء في طرابلس لاحتفالية الذكرى 11 لثورة 17 فبراير. (الوزارة)

مسؤولون بوزارة الداخلية خلال تفقد جاهزية ميدان الشهداء في طرابلس لاحتفالية الذكرى 11 لثورة 17 فبراير. (الوزارة)