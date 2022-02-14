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المنفي يؤكد موقف ليبيا الثابت في دعم الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 فبراير 2022, 07:28 مساء
المنفي يؤكد موقف ليبيا الثابت في دعم الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس
لقاء المنفي مع رئيس الوزراء الفلسيني والوفد المرافق له، الإثنين 14 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)
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جدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، التأكيد على موقف ليبيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، ومناصرتها اللامحدودة لحقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إبراهيم محمد اشتيه، ووزيري الخارجية والعمل والوفد المرافق له.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي استعرض مع اشتيه العلاقات الليبية-الفلسطينية، وموقف ليبيا الداعم للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات الراهنة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

توقيع 5 اتفاقات ومذكرات تفاهم بين ليبيا وفلسطين
ووقعت ليبيا وفلسطين، اليوم، خمس اتفاقات ومذكرات تفاهم بمختلف القضايا السياسية والاقتصادية وجواز السفر الفلسطيني، من بينها اتفاقات لخلق فرص عمل للكفاءات الفلسطينية.

واجتمع رئيس الوزراء الفلسطيني، في وقت سابق اليوم، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، وسبل دعم الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال.

- توقيع 5 اتفاقات ومذكرات تفاهم بين ليبيا وفلسطين منها ما يتعلق بـ«جواز السفر»
- الدبيبة يبحث مع اشتيه تطورات القضية الفلسطينية
- وزير الداخلية يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني
- رئيس الوزراء الفلسطيني يبدأ زيارة رسمية إلى ليبيا تستمر يومين

وقال اشتيه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدبيبة إن مباحثاتهما تطرقت إلى «خلق فرص عمل للكفاءات الفلسطينية في ليبيا»، مشيرًا إلى أن «فلسطين تمر بظروف صعبة، وليبيا كانت ستبقى الحضن الحنون لفلسطين كقضية وشعب».

وشكر رئيس الوزراء الفلسطيني حكومة الوحدة الوطنية على حسن الاستقبال، وقال: «سمعنا كلامًا يثلج الصدر من الدبيبة عن الدعم الليبي للفلسطينيين».

الدبيبة يؤكد استمرار ليبيا في دعم الفلسطينيين في جميع المحافل
من جهته، أكد الدبيبة استمرار ليبيا في دعم الفلسطينيين وحقهم في العيش الكريم، وذلك في جميع المحافل الإقليمية والدولية، مضيفًا أن الفلسطينيين في ليبيا يعاملون مثل المواطنين، ولا تفريق بينهم. وأعرب عن تمنياته بالتوفيق للشعب الفلسطيني من أجل تحقيق آماله، وأن تشهد البلاد عهدًا جديدًا من الأمن والاستقرار.

وقال إن زيارة اشتيه حافلة بالدلالات، وهي «خير تعبير عن مشاعر الأخوة بين الشعبين، وتقدير للعلاقات النضالية بينهما»، مشددًا على الشعور المتبادل بالآلام بين الشعوب العربية التي تعاني التهجير والنزوح وويلات الحروب.

ووصل رئيس الوزراء الفلسطيني إلى طرابلس، مساء أمس الأحد، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار معيتيقة وزير الداخلية اللواء خالد مازن، وذلك في زيارة رسمية تستمر يومين، ويتوقع أن يلتقي في الساعات المقبلة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

لقاء المنفي مع رئيس الوزراء الفلسيني والوفد المرافق له، الإثنين 14 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع رئيس الوزراء الفلسيني والوفد المرافق له، الإثنين 14 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع رئيس الوزراء الفلسيني والوفد المرافق له، الإثنين 14 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع رئيس الوزراء الفلسيني والوفد المرافق له، الإثنين 14 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)
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