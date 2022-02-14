وفاة مصاب بفيروس «كورونا» في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أكدت مصادر طبية بمركز العزل بسرت، اليوم الإثنين، تسجيل حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، وهي لرجل مسن.

وقالت المصادر لـ«بوابة الوسط» إن عدد الحالات المرضية الموجودة نزيلة داخل المركز اليوم ست حالات، معظمها حرجة وتحتاج إلى متابعة طبية متواصلة، كما أنها موضوعة على أجهزة الأكسجين، وتتم متابعتها من الفريق المعني بالمركز.

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ويتوافر الأكسجين للمرضى بالمركز بشكل يومي عن طريق سيارات النقل من مصراتة، وذلك نظرًا لتوقف مصنع الأكسجين بمركز العزل بسرت منذ أكثر من أسبوع، وفق أحد المصادر.

وأضاف المصدر: «للأسف هذا المصنع حديث، وجرى تركيبه قبل أشهر قليلة فقط، وتم توريده من قبل وزارة الصحة بالحكومة، والآن هناك مساعٍ من بلدية سرت ومستشفى (ابن سينا) لإصلاحه».