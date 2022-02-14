نورلاند يحث القادة على التهدئة وخفض التوتر وعدم إغفال إرادة الليبيين في الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه يواصل حث القادة السياسيين في ليبيا «على التهدئة وخفض التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى العنف، وعدم إغفال إرادة غالبية الشعب الليبي الذين يرغبون في اختيار قيادتهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة» وذلك في وقت «تتخذ المؤسسات الليبية قرارات بشأن المستقبل القريب لقيادة البلاد».

جاء تصريح نورلاند خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، مع أعضاء مجلس النواب عن الجنوب من أعضاء «تكتل فزان النيابي»، وهم مصباح دومة ومهدي مسعود الأعور وأبوصلاح شلبي، في مكتبه في تونس.

نورلاند يناقش مع نواب الجنوب مقترحات مهمة إصلاح قوانين الانتخابات

وأوضح نورلاند، في تصريحه الذي نشرته السفارة الأميركية عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن النواب الليبيين أطلعوه خلال الاجتماع «على رؤيتهم لدور فزان في مستقبل ليبيا، وضرورة أن تجري ليبيا الانتخابات في أقرب وقت ممكن لضمان احترام إرادة 2.8 مليون ليبي».

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وأضاف نورلاند أنه ناقش مع النواب الثلاثة «مقترحات مهمة لإصلاح القوانين الانتخابية بما يضمن نجاحها»، مشيرًا إلى أنه اتفق معهم «على أّن إجراء الانتخابات في الوقت المناسب يمثل أفضل طريق نحو ليبيا آمنة وموحدة ومزدهرة».

تصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بعد تكليف باشاغا تشكيل حكومة جديدة

يأتي لقاء السفير الأميركي مع أعضاء مجلس النواب في ظل تصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بعدما كلف مجلس النواب فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة في غضون أسبوعين، ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وأعلنت سفارتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لدى ليبيا تأييدهما لما جاء في بيان الأمين العام للأمم المتحدة الصادر الجمعة بشأن ليبيا، وأكدتا أن ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا تظل «أولوية قصوى».