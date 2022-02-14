اجتماع ليبي يمني على مستوى مندوبي الجامعة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

التقى مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية عبدالمطلب ثابت مع المندوب اليمني لدى الجامعة رياض العكبرى، اليوم الإثنين، في اللقاء هو الأول من نوعه، حسبما أكدت المندوبية الليبية لدى الجامعة عبر حسابها بموقع «فيسبوك».

وناقش اللقاء الذي عقد فى العاصمة المصرية القاهرة عمق العلاقات التاريخية، والأواصر المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.

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وأكد الطرفان أهمية مواصلة العمل المشترك لدفع العلاقات الليبي، اليمنية إلى الأمام خلال الفترة المقبلة «بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما الصديقين».

وقالت المندوبية إن الاجتماع «يمثل نقلة مهمة فى مسار العلاقات بين البلدين، ويعكس بشكل واضح رغبة فى تسريع خطى التعاون بينهما على مختلف الأصعدة».