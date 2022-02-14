تمديد التعاون بين مؤسسة النفط و«إيني» في الأمن الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط

وقع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، والمدير العام لشركة إيني شمال أفريقيا أنطونيو بالداساري، على تمديد مذكرة التفاهم في نظام إدارة الأمن، الموقعة في مارس العام 2019.

ونظمت 23 دورة تدريبية لأكثر من 800 موظف في الأمن الصناعي، داخل ليبيا وفي تركيا، منهم عاملون في ثمانية مواقع عمليات نفطية بعضها في طرابلس، والآخرون في مواقع تابعة لشركة مليتة للنفط والغاز، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

وتنص مذكرة التفاهم على سلسلة من الأنشطة لتحسين المعايير الأمنية من خلال برنامج بناء القدرات لموظفي الأمن الصناعي في المؤسسة وشركة مليتة، كما تمثل خطوة نحو تحسين المعايير الأمنية في صناعة النفط والغاز الليبية لدعم العمليات البترولية.

حضر مراسم التوقيع عضو مجلس إدارة المؤسسة للاستكشاف والإنتاج أبوالقاسم شنقير، ومدير إدارة الصيانة والمشاريع نجمي كريم.

جانب من مراسم التوقيع.