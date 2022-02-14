السوق الرسمية: انخفاض الإسترليني وارتفاع الدولار

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وانخفض متوسط سعر الإسترليني إلى 6.21 دينار مقابل 6.22 دينار أمس، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين ارتفع سعر الدولار إلى 4.59 دينار من 4.58 دينار أمس، وثبت اليورو عند 5.20 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، لم يطرأ تغيير على أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي، لتسجل 1.22 دينار، و1.24 دينار، و1.59 دينار على الترتيب.

وخسر سعر الليرة التركية قرشا ليسجل 0.33 دينار مقابل 0.34 دينار أمس، وحافظ اليوان الصيني على مستوى 0.72 دينار.