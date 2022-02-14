«المركزي» يعلن تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 3 و9 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي جرى تنفيذها في الفترة 3 إلى 9 فبراير الجاري.

وقال المصرف إن الإعلان عن تفاصيل فتح هذه الطلبات جاء استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (9/2020) المؤرخ في 2020/12/31 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات.

كما يستند نشر الاعتمادات إلى الفقرة رقم 5 من الضوابط العامة بالمنشور السابق، والتي تقضي بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

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وأعلن المصرف الخميس الماضي ، إطلاق منصة التجارة الإلكترونية بهدف تحقيق الشمول المالي وتحسين جودة الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات السوق الليبي في مجال عمليات الشراء الإلكتُرونية، حسبما قال محافظ المصرف الصديق الكبير.

وأضاف الكبير أن هذه المنصة وسيلة أساسية في إتمام عمليات الشراء إلكترونيا باستخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية المربوطة بشبكة الموزع الوطني.