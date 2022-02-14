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الدبيبة يعلن تشكيل لجنة وزارية لتوزيع مخصصات التنمية في المناطق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 فبراير 2022, 11:27 صباحا
الدبيبة يعلن تشكيل لجنة وزارية لتوزيع مخصصات التنمية في المناطق
الدبيبة خلال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية، 14 فبراير 2022، (حكومتنا)
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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح توزيع المخصصات ومتابعة البرامج في المناطق الجنوبية والشرقية والغربية.

وأوضح الدبيبة، خلال كلمة في اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، الإثنين، أن «هذه المخصصات ليست لشراء السيارات وتسديد الديون وإنما لاستكمال خطة التنمية المحلية فقط».

وأوضح أن هذه اللجنة «برئاسة نائبي رئيس الحكومة حسين القطراني، ورمضان بوجناح، ووزير الحكم المحلي ووزير التخطيط».

ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى «ترسيخ حيادية مؤسسات الدولة الخدمية، والنأي بها عن الصراع السياسي، وأن تقدم الدولة خدماتها بشكل عادل ومتساوٍ لكل مناطق ليبيا دون أي تمييز أو تصنيف.

وأضاف الدبيبة: «لقد وجهت وزير التخطيط بعرض لوحة بيانات بالمشروعات التنمية المتفق عليها، ستنشر للمواطنين مع تحديد المبالغ المخصصة لها»، حسب كلمته في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني للعام الجاري، وفق مقطع فيديو على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك»، الإثنين.

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