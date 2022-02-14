الدبيبة: يجب النأي بالمؤسسات الخدمية عن الصراع السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إنه يجب ترسيخ حيادية مؤسسات الدولة الخدمية، والنأي بها عن الصراع السياسي، وأن تقدم الدولة خدماتها بشكل عادل ومتساوٍ لكل مناطق ليبيا دون أي تمييز أو تصنيف.

وأضاف الدبيبة: «لقد وجهت وزير التخطيط بعرض لوحة بيانات بالمشروعات التنمية المتفق عليها، ستنشر للمواطنين مع تحديد المبالغ المخصصة لها»، حسب كلمته في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني للعام الجاري، وفق مقطع فيديو على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك»، الإثنين.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية تشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح توزيع المخصصات ومتابعة البرامج في المناطق الجنوبية والشرقية والغربية. وأوضح الدأن «هذه المخصصات ليست لشراء السيارات وتسديد الديون وإنما لاستكمال خطة التنمية المحلية فقط».

ونوه إلى أن هذه اللجنة «برئاسة نائبي رئيس الحكومة حسين القطراني، ورمضان بوجناح، ووزير الحكم المحلي ووزير التخطيط».