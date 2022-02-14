Atwasat

«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 فبراير 2022, 10:31 صباحا
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل الإثنين.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، عدم تجاوز طول الموج 1.25 متر على طول الساحل

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على ساحل الجبل الأخضر.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و15 عقدة، تصل غدا إلى 20 عقدة على ساحل بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 15 و17 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة

شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة
مقاتلات «إف-22» أميركية تصل إلى الإمارات بعد هجمات الحوثيين

مقاتلات «إف-22» أميركية تصل إلى الإمارات بعد هجمات الحوثيين
بعد لقاء الدبيبة.. وليامز تدعو الأطراف الفاعلة والمؤسسات للعمل ضمن الإطار السياسي

بعد لقاء الدبيبة.. وليامز تدعو الأطراف الفاعلة والمؤسسات للعمل ضمن الإطار ...
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد المصراتي 1 - 0 السويحلي

انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد المصراتي 1 - 0 السويحلي
فاطمة بن سعيدان: المرأة التونسية ناضلت من أجل حريتها

فاطمة بن سعيدان: المرأة التونسية ناضلت من أجل حريتها
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات الرقمية؟

من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات ...
الأحمر يغزو واجهات متاجر سعودية في احتفال «صامت» بعيد الحب

الأحمر يغزو واجهات متاجر سعودية في احتفال «صامت» بعيد الحب
مساعٍ في اسكتلندا لإعادة الاعتبار إلى نساء أعدمن بتهمة الشعوذة

مساعٍ في اسكتلندا لإعادة الاعتبار إلى نساء أعدمن بتهمة الشعوذة
الأزمة الأوكرانية على حافة الانفجار: بايدن يحذر من «كلفة باهظة» .. وموسكو تطارد غواصة أميركية

الأزمة الأوكرانية على حافة الانفجار: بايدن يحذر من «كلفة باهظة» .. وموسكو تطارد ...
الكرملين يندد بهستيريا أميركية بلغت «ذروتها» بعد اتصال بايدن وبوتين

الكرملين يندد بهستيريا أميركية بلغت «ذروتها» بعد اتصال بايدن وبوتين
المشري: كان يجوز للدبيبة الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.. ونحقق في الشكاوى المرتبطة بالعملية

المشري: كان يجوز للدبيبة الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.. ونحقق في الشكاوى ...
المشري: هناك إجماع على أن الأجسام الحالية قد استهلكت ويجب إنهاؤها بأسرع وقت

المشري: هناك إجماع على أن الأجسام الحالية قد استهلكت ويجب إنهاؤها بأسرع وقت
بلقاسم قزيط: تعجل مجلس النواب في تعيين حكومة جديدة «جعلنا عالقون» ونعيش أسوأ سيناريو

بلقاسم قزيط: تعجل مجلس النواب في تعيين حكومة جديدة «جعلنا عالقون» ونعيش أسوأ ...
البحرية الروسية تطرد غواصة أميركية من مياهها في المحيط الهادئ

البحرية الروسية تطرد غواصة أميركية من مياهها في المحيط الهادئ
فرنسا.. قوافل المناهضين لشهادة التلقيح تصل إلى باريس وسط مراقبة أمنية كبيرة

فرنسا.. قوافل المناهضين لشهادة التلقيح تصل إلى باريس وسط مراقبة أمنية كبيرة
دوغاريك: اختيار رئيس حكومة مكلف في ليبيا قرار سيادي والأمم المتحدة ليست في مجال تعيين قادة أي بلد

دوغاريك: اختيار رئيس حكومة مكلف في ليبيا قرار سيادي والأمم المتحدة ليست في مجال ...
اكتشاف الفيروس القاتل في أدمغة متعافي «إيبولا»

اكتشاف الفيروس القاتل في أدمغة متعافي «إيبولا»
الدبيبة: الإعلان عن خطة «عودة الأمانة للشعب» في 17 فبراير

الدبيبة: الإعلان عن خطة «عودة الأمانة للشعب» في 17 فبراير
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ...
باشاغا: بدأت مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف الأطراف والمناطق
باشاغا: بدأت مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف الأطراف والمناطق
الداخلية: مهلة 72 ساعة لإزالة التعديات على مسار خط الغاز الساحلي
الداخلية: مهلة 72 ساعة لإزالة التعديات على مسار خط الغاز الساحلي
وزارة العمل: إنشاء مراكز تدريب في 9 مناطق ضمن خطة «عودة الحياة»
وزارة العمل: إنشاء مراكز تدريب في 9 مناطق ضمن خطة «عودة الحياة»
ضبط متورطين في جرائم سرقة بالإكراه في بنغازي
ضبط متورطين في جرائم سرقة بالإكراه في بنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
المزيد
الدبيبة تخصيص 2.5 مليار دينار للبلديات
الدبيبة تخصيص 2.5 مليار دينار للبلديات...
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل...
أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة في معظم مناطق الغرب
أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة في معظم مناطق الغرب...
ضبط متورطين في جرائم سرقة بالإكراه في بنغازي
ضبط متورطين في جرائم سرقة بالإكراه في بنغازي...
وزارة العمل: إنشاء مراكز تدريب في 9 مناطق ضمن خطة «عودة الحياة»
وزارة العمل: إنشاء مراكز تدريب في 9 مناطق ضمن خطة «عودة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط