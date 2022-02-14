«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل الإثنين.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، عدم تجاوز طول الموج 1.25 متر على طول الساحل
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على ساحل الجبل الأخضر.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و15 عقدة، تصل غدا إلى 20 عقدة على ساحل بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 15 و17 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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