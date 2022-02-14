«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل الإثنين.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، عدم تجاوز طول الموج 1.25 متر على طول الساحل

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.