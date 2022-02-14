أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة في معظم مناطق الغرب

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ومستقر معظم مناطق الغرب، الإثنين، وغدا الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، إمكانية حدوث تقلبات جوية بداية من الأربعاء المقبل، مصحوبة برياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وفرصة سقوط أمطار جيدة.

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من مساء الغد على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، وتكون جيدة الخميس، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تتحول تدريجيا من مساء الغد إلى غربية، فشمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 18 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا من مساء الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا اليوم على سهل بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الخليج وأقصى الساحل الشرقي، وتتكاثر السحب الممطرة الخميس، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، تكون يوم الغد جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، نشطة أحيانا، اليوم على غدامس مثيرة للأتربة والرمال تتحول مساء الغد إلى غربية، فشمالية غربية على غدامس، وتشمل يوم الخميس باقي المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و26 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا من مساء الغد على غدامس، ويشمل يوم الخميس باقي المناطق.