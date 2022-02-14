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وزارة العمل: إنشاء مراكز تدريب في 9 مناطق ضمن خطة «عودة الحياة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 فبراير 2022, 01:55 صباحا
وزارة العمل: إنشاء مراكز تدريب في 9 مناطق ضمن خطة «عودة الحياة»
جانب من اجتماع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد مع مدير إدارة المشروعات عبدالمنعم اكريم (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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أعلنت وزارة العمل والتأهيل، اليوم الأحد، عن خطة لإنشاء مراكز تدريب في 9 مناطق، ضمن خطة «عودة الحياة».

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الوزير علي العابد عقد اجتماعًا مع مدير إدارة المشروعات عبدالمنعم اكريم، لمتابعة إنشاء مراكز التدريب في: غات - درنة - غدامس - زوارة - سبها - طمينة - سرت - الزاوية - طرابلس.

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وأضاف البيان أن الوزير علي العابد اطلع على سير العمل في المواقع التي بدأت بها المشاريع ونسبة الإنجاز بها، حيث أكد أهمية إتمامها في الوقت المحدد لها، لافتا إلى أنه ستكون هناك آلية متابعة وتقييم مستمرة من خلال الإدارات واللجنة المختصة. واختتم الاجتماع بعرض مرئي يحتوي على النموذج الخاص بمراكز التدريب وفق ماهو موجود في الصور التالية.

وفي 13 ديسمبر الماضي، أطلقت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية رزنامة التدريب لسنة 2022، والتي تتضمن تأهيل أكثر من 1200 باحث عن العمل، وتدريب أكثر من 1300 موظف، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تدريبية بين جهات حكومية.

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