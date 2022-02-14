الداخلية: مهلة 72 ساعة لإزالة التعديات على مسار خط الغاز الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن مهلة لمدة 72 ساعة لأصحاب المنشآت والمباني الواقعة في حرم مسار خط الغاز الساحلي، وإخلائها للشروع في عمليات الإزالة والهدم حسب تعليمات النائب العام بالخصوص.

وأشارت الوزارة إلى تعليمات النائب العام بشأن إزالة المنشآت والمباني وأي نشاط داخل نطاق حرمة خـط الـغـاز المحددة بمسافة 50 متر جانبي الخـط، وحصر كافـة الاعتداءات والخروقات المرتكبة على مسار خط الغاز الساحلي التابع للشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط.

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وكلف مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية لفرع الإدارة بالمنطقة الوسطى، بمتابعة هذه الاعتداءات على مسارات خط الغاز والاستعانة بالمختصين من شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وبدأت دوريات فرع الإدارة، اليوم الأحد، رفقة مهندسي شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط لتحديد حرم خط الغاز بمسافة 50 مترًا على جانبي الخط وإعطاء مهلة 72 ساعة لأصحاب المنشآت والمباني المخالفة وإخلائها للشروع في عمليات الإزالة والهدم.

دوريات أمنية تعاين مسار خط الغاز الساحلي (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

دوريات أمنية تعاين مسار خط الغاز الساحلي (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

دوريات أمنية تعاين مسار خط الغاز الساحلي (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)