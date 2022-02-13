Atwasat

الحكومة تأذن بالتعاقد على إنشاء محطة كهرباء زليتن الغازية بتكلفة 1.055 مليار يورو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 فبراير 2022, 10:21 مساء
الحكومة تأذن بالتعاقد على إنشاء محطة كهرباء زليتن الغازية بتكلفة 1.055 مليار يورو
جانب من اجتماع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، 6 فبراير 2022. (فيسبوك)
alwasat radio

قررت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة منح الإذن للشركة العامة للكهرباء للتعاقد على تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء زليتن الغازية الاستعجالية بقدرة إنتاجية 1044 ميغاوات وخط الغاز اللازم لتشغيلها، بتكلفة إجمالية 1.055 مليار يورو تشمل مراحل الصيانة.

ونص قرار مجلس وزراء رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 95 لسنة 2022، على منح الإذن للشركة العامة للكهرباء - استثناء من لائحة العقود الإدارية - بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع ثلاثة كيانات لتنفيذ المشروع، وفق نص القرار الذي نشرته بلدية زليتن على «فيسبوك».

- وضع حجر الأساس لإنشاء محطة زلتين الغازية بتكلفة 134 مليون دولار
- قطع الكهرباء لمدة 3 أيام عن مناطق بزليتن

وجاء الإذن الأول بالتعاقد مع ائتلاف شركتي أورباكون UCC، السويدي بمبلغ 908.899 مليون يورو، لتنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء زليتن الغازية الاستعجالية بقدرة إنتاجية إجمالية 1044 ميغاوات، شاملًا بنود الأعمال الإضافية التي يتطلبها ربط المحطة بالشبكة العامة وتصريف الطاقة المنتجة منها وخط الغاز اللازم لتشغيلها.

كما منحت الحكومة الإذن لشركة الكهرباء، للتعاقد مع شركة سيمنس الألمانية بمبلغ قدره 135 مليون يورو، لتنفيذ مشروع القيام بأعمال الصيانة طويلة الأجل للمحطة، والتي تتضمن إجراء عمرتين جسيمتين لكل وحدة من وحدات المحطة شاملة قطع الغيار.

والإذن الثالث تضمن التعاقد مع ائتلاف الشركة العربية للاستشارات والخدمات الهندسية إسيسكو وشركة هيل إنترناشيونال بمبلغ 12.570 مليون يورو، كاستشاري المشروع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة

شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد المصراتي 1 - 0 السويحلي

انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد المصراتي 1 - 0 السويحلي
الأحمر يغزو واجهات متاجر سعودية في احتفال «صامت» بعيد الحب

الأحمر يغزو واجهات متاجر سعودية في احتفال «صامت» بعيد الحب
مساعٍ في اسكتلندا لإعادة الاعتبار إلى نساء أعدمن بتهمة الشعوذة

مساعٍ في اسكتلندا لإعادة الاعتبار إلى نساء أعدمن بتهمة الشعوذة
الأزمة الأوكرانية على حافة الانفجار: بايدن يحذر من «كلفة باهظة» .. وموسكو تطارد غواصة أميركية

الأزمة الأوكرانية على حافة الانفجار: بايدن يحذر من «كلفة باهظة» .. وموسكو تطارد ...
الكرملين يندد بهستيريا أميركية بلغت «ذروتها» بعد اتصال بايدن وبوتين

الكرملين يندد بهستيريا أميركية بلغت «ذروتها» بعد اتصال بايدن وبوتين
المشري: كان يجوز للدبيبة الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.. ونحقق في الشكاوى المرتبطة بالعملية

المشري: كان يجوز للدبيبة الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.. ونحقق في الشكاوى ...
المشري: هناك إجماع على أن الأجسام الحالية قد استهلكت ويجب إنهاؤها بأسرع وقت

المشري: هناك إجماع على أن الأجسام الحالية قد استهلكت ويجب إنهاؤها بأسرع وقت
بلقاسم قزيط: تعجل مجلس النواب في تعيين حكومة جديدة «جعلنا عالقون» ونعيش أسوأ سيناريو

بلقاسم قزيط: تعجل مجلس النواب في تعيين حكومة جديدة «جعلنا عالقون» ونعيش أسوأ ...
البحرية الروسية تطرد غواصة أميركية من مياهها في المحيط الهادئ

البحرية الروسية تطرد غواصة أميركية من مياهها في المحيط الهادئ
فرنسا.. قوافل المناهضين لشهادة التلقيح تصل إلى باريس وسط مراقبة أمنية كبيرة

فرنسا.. قوافل المناهضين لشهادة التلقيح تصل إلى باريس وسط مراقبة أمنية كبيرة
دوغاريك: اختيار رئيس حكومة مكلف في ليبيا قرار سيادي والأمم المتحدة ليست في مجال تعيين قادة أي بلد

دوغاريك: اختيار رئيس حكومة مكلف في ليبيا قرار سيادي والأمم المتحدة ليست في مجال ...
اكتشاف الفيروس القاتل في أدمغة متعافي «إيبولا»

اكتشاف الفيروس القاتل في أدمغة متعافي «إيبولا»
الدبيبة: الإعلان عن خطة «عودة الأمانة للشعب» في 17 فبراير

الدبيبة: الإعلان عن خطة «عودة الأمانة للشعب» في 17 فبراير
65 تشكيلا مسلحا في مصراتة ترفض قرار النواب بتكليف باشاغا

65 تشكيلا مسلحا في مصراتة ترفض قرار النواب بتكليف باشاغا
السفارة الأميركية تؤيد رسالة غوتيريس بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في ليبيا

السفارة الأميركية تؤيد رسالة غوتيريس بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في ...
البرلمان يحسم على ملعبه الشوط الثاني من مباراة جنيف

البرلمان يحسم على ملعبه الشوط الثاني من مباراة جنيف
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 5 - 0 دارنس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 5 - 0 دارنس» في الدوري الممتاز
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
4 رؤساء أفارقة يحثون على «انتخابات توافقية» في ليبيا
4 رؤساء أفارقة يحثون على «انتخابات توافقية» في ليبيا
وزير الحكم المحلي يلتقي عمداء البلديات المستحدثة بمنطقة غات
وزير الحكم المحلي يلتقي عمداء البلديات المستحدثة بمنطقة غات
رئيس الوزراء الفلسطيني يبدأ زيارة رسمية إلى ليبيا تستمر يومين
رئيس الوزراء الفلسطيني يبدأ زيارة رسمية إلى ليبيا تستمر يومين
قناة «218» تستنكر الاعتداء على مراسلتها في بنغازي
قناة «218» تستنكر الاعتداء على مراسلتها في بنغازي
«الداخلية» تبحث توفيق أوضاع العمالة البنغالية
«الداخلية» تبحث توفيق أوضاع العمالة البنغالية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
المزيد
حمودة: اختصاص مجلس النواب منح الثقة دون تحديد ولاية الحكومة
حمودة: اختصاص مجلس النواب منح الثقة دون تحديد ولاية الحكومة...
الحكومة تأذن بالتعاقد على إنشاء محطة كهرباء زليتن الغازية بتكلفة 1.055 مليار يورو
الحكومة تأذن بالتعاقد على إنشاء محطة كهرباء زليتن الغازية ......
إطلاق إذاعة علمية لطلاب جامعة سرت
إطلاق إذاعة علمية لطلاب جامعة سرت...
«الداخلية» تبحث توفيق أوضاع العمالة البنغالية
«الداخلية» تبحث توفيق أوضاع العمالة البنغالية...
قناة «218» تستنكر الاعتداء على مراسلتها في بنغازي
قناة «218» تستنكر الاعتداء على مراسلتها في بنغازي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط