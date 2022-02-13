الحكومة تأذن بالتعاقد على إنشاء محطة كهرباء زليتن الغازية بتكلفة 1.055 مليار يورو

القاهرة - بوابة الوسط

قررت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة منح الإذن للشركة العامة للكهرباء للتعاقد على تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء زليتن الغازية الاستعجالية بقدرة إنتاجية 1044 ميغاوات وخط الغاز اللازم لتشغيلها، بتكلفة إجمالية 1.055 مليار يورو تشمل مراحل الصيانة.

ونص قرار مجلس وزراء رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 95 لسنة 2022، على منح الإذن للشركة العامة للكهرباء - استثناء من لائحة العقود الإدارية - بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع ثلاثة كيانات لتنفيذ المشروع، وفق نص القرار الذي نشرته بلدية زليتن على «فيسبوك».

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وجاء الإذن الأول بالتعاقد مع ائتلاف شركتي أورباكون UCC، السويدي بمبلغ 908.899 مليون يورو، لتنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء زليتن الغازية الاستعجالية بقدرة إنتاجية إجمالية 1044 ميغاوات، شاملًا بنود الأعمال الإضافية التي يتطلبها ربط المحطة بالشبكة العامة وتصريف الطاقة المنتجة منها وخط الغاز اللازم لتشغيلها.

كما منحت الحكومة الإذن لشركة الكهرباء، للتعاقد مع شركة سيمنس الألمانية بمبلغ قدره 135 مليون يورو، لتنفيذ مشروع القيام بأعمال الصيانة طويلة الأجل للمحطة، والتي تتضمن إجراء عمرتين جسيمتين لكل وحدة من وحدات المحطة شاملة قطع الغيار.

والإذن الثالث تضمن التعاقد مع ائتلاف الشركة العربية للاستشارات والخدمات الهندسية إسيسكو وشركة هيل إنترناشيونال بمبلغ 12.570 مليون يورو، كاستشاري المشروع.