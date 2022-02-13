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إطلاق إذاعة علمية لطلاب جامعة سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 13 فبراير 2022, 09:37 مساء
إطلاق إذاعة علمية لطلاب جامعة سرت
جانب من إطلاق إذاعة علمية لطلاب جامعة سرت (الإنترنت)
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افتتحت جامعة سرت، اليوم الأحد، إذاعة علمية تزامنًا مع اليوم العالمي للإذاعة، لتكون رافدًا في المجالات العلمية والثقافية والأدبية.

وجاءت الإذاعة التي تسمى «صوت الجامعة» على الموجة FM 98.9، وفق خريطة إذاعية بدأت الإدارة تنفيذها اليوم.

ومن المقرر أن تعمل الإذاعة على تطويع جانب من خدماتها لتدريب متخصصي شعبة الإذاعة من طلاب قسم الإعلام بجامعة سرت، من أجل صقل مهاراتهم لخدمة سوق الإعلام الليبي.

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شارك في مراسم افتتاح الإذاعة رئيس جامعة سرت الدكتور سليمان الشاطر، وعدد من مسؤولي الجامعة ومدير إدارة الإعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة الدكتور محمد أحمد سالم، وعدد من مديري مكاتب ومراكز الإعلام بعدد من الجامعات الليبية.

جانب من إطلاق إذاعة علمية لطلاب جامعة سرت (الإنترنت)
جانب من إطلاق إذاعة علمية لطلاب جامعة سرت (الإنترنت)
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