«الداخلية» تبحث توفيق أوضاع العمالة البنغالية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، توفيق أوضاع العمالة البنغالية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد بسفير دولة بنغلاديش لدى ليبيا، شميم الزمان، بحضور مدير إدارة آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية أحمد النعاس.

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وتناول الاجتماع مناقشة موضوع العمالة البنغالية في ليبيا، وتذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجههم ومعالجة أوضاعهم بما لا يتنافى مع التشريعات النافذة، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».

كما تطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة بعض القضايا بين الجانبين، ومتابعة ما جرى الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة.

جانب من اجتماع بمقر وزارة الداخلية مع سفير بنغلاديش لدى ليبيا شميم الزمان. (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

على هامش اجتماع بمقر وزارة الداخلية مع سفير بنغلاديش لدى ليبيا شميم الزمان. (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

وكيل وزارة الداخلية يقدم هدية تذكارية لسفير بنغلاديش لدى ليبيا شميم الزمان. (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)