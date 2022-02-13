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وزير الحكم المحلي يلتقي عمداء البلديات المستحدثة بمنطقة غات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 فبراير 2022, 08:24 مساء
وزير الحكم المحلي يلتقي عمداء البلديات المستحدثة بمنطقة غات
اجتماع وزير الحكم المحلي مع عمداء البلديات المستحدثة بمنطقة غات. الأحد 13 فبراير 2022. (وزارة الحكم المحلي)
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التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدرالدين التومي، اليوم الأحد، في مكتبه بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، عمداء البلديات المستحدثة بمنطقة غات جنوب غرب ليبيا وعضو مجلس النواب عن المنطقة، صالح همة.

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء حضره عمداء بلديات العوينات والبركت وأوال، التي جرى استحداثها أخيرًا بموجب قرارات أصدرها مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في أوقات سابقة.

وأوضحت أن اللقاء جرى خلاله مناقشة أبرز صعوبات عمل بلديات المنطقة الجنوبية، واستعرض عددًا من المشاريع المنجزة أو الجاري العمل عليها وكذلك المتوقفة؛ حيث جرى التباحث حول إمكانية استئناف العمل على هذه المشاريع.

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وأضافت الوزارة أن اللقاء الذي جرى بحضور وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى سالم ووكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير المحلي المهدي السعيطي، أكد في ختامه على أهمية استمرار التنسيق بين البلديات والوزارة؛ وذلك في سبيل تطوير العمل البلدي في المنطقة الجنوبية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

الدبيبة يعتمد إنشاء 10 بلديات جديدة
واعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في وقت سابق إنشاء 10 بلديات جديدة في مناطق غرب وجنوب ليبيا، في إطار توجه الحكومة الرامي إلى تعزيز اللامركزية وللمساهمة في تقريب الخدمات للمواطن بهذه المناطق ولتحسين حياتهم.

وفي 16 يناير الماضي، اعتمد الدبيبة إنشاء 3 بلديات جديدة بمنطقة غات جنوب غرب ليبيا، تلبية لمطالب سكان تلك المناطق، التي نقلها عضو مجلس النواب، صالح همة بكدة. وهي بلديات البركت، وتهالة وأوال، وكانت في السابق تابعة لبلدية غات.

كما أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، في 13 نوفمبر 2021، سبعة قرارات تقضي بإنشاء سبع بلديات جديدة وفقًا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي. وهي بلديات تنيناي والمردوم بمنطقة ببني وليد، والعوينية في غات، إضافة إلى استحداث بلديات زويلة وسيناون، وبرقن والقريات.

وزير الحكم المحلي يلتقي عمداء البلديات المستحدثة بمنطقة غات
وزير الحكم المحلي يلتقي عمداء البلديات المستحدثة بمنطقة غات
وزير الحكم المحلي يلتقي عمداء البلديات المستحدثة بمنطقة غات
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