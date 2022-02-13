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«البريقة» توضح حقيقة وجود بنزين مختلط بالمياه في الأسواق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 فبراير 2022, 08:06 مساء
«البريقة» توضح حقيقة وجود بنزين مختلط بالمياه في الأسواق
فنيي شركة البريقة لتسويق النفط خلال عملية اختبار عينة من البنزين (صفحة الشركة على فيسبوك)
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نفت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الأحد، صحة الأنباء المتداولة عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود كميات من البنزين مختلطة بالمياه في الأسواق.

وأكدت الشركة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنها تتبع نظام الجودة لمراقبة حركة السوائل؛ سواء كان ذلك عند استلام النواقل المحملة بالوقود أو بعـد تسلمها بمستودعات الشركة، حيث تُجرى العديد من الاختبارات للتأكد من سلامة وجودة الوقود ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية المعتمدة للوقود قبل الشروع في تزويد شركات التوزيع.

ما هي ضوابط ومعايير الجودة؟
وقالت الشركة إنها تعمل وفق آلية وضوابط صارمة تطبق من خلالها معايير للجودة، وتهتم بجـودة المشتقات النفطية؛ سواء المستلمة من المصافي المحلية أو الموردة من المصادر الخارجية التي يتم تسويقها بالسوق المحلية والمطابقة للمواصفات الليبية المعتمدة من قبل المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.

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وأشارت إلى أنها تقوم، وبشكل منتظم، بإجراء التحاليل اللازمة لدى مختبرات عالمية معروفة قبل الإذن بتحميلها على الناقلة في بلد المنشأ، وكذلك عنـد مرافئ الاستلام قبل تفريغها لإصدار شهادات المطابقة بشأنها، كما يتم الاحتفاظ بعينات من الشحنات المستلمة للرجوع إليها في أي وقت لاحق.

ولتأكيد نفيها اختلاط وقود البنزين بالمياه، نشرت الشركة صورًا تظهر جانبًا من زيارة لموقع مستودع طرابلس، ونقلت عن فنيي التجهيزات وأخصائي الجودة وفنيي غرفـــة المراقبة، أن عملية مراقبة جودة الوقـود تتم وفق المعايير المعمول بها، باستقبال الوقود وأخذ العينات قبل تفريغ وتخزين الوقود داخل الخزانات، وبعد تحليل العينات والتأكد من معايير جودتها، يتم ضخها للخزانات، ومن ثم يجري أخذ عدة عينات من الخزانات.

أربعة أنواع من العينات.. لماذا؟
وتحصل الشركة على أربعة أنواع من العينات، الأولى علوية، والثانية من الوسط، والثالثة من قاع الخزان، والرابعة عينة متجانسة، لافتة إلى أن كل عينة يتم تحليلها تحليلًا خاصًا بها منفردة، من أجل التأكد من مطابقتها المواصفات القياسية وشهادة المصدر ليتم توزيع وقود البنزين من الخزانات إلى مضخات التعبئة والتي أيضًا يتم أخذ العينات وتحليلها قبل البدء في عملية التوزيع.

والمرحلة الأخيرة، تقول الشركة إنها تكشف على خزانات شاحنات الوقود لأخذ عينة قبل تعبئة خزان السيارة، للتأكد من عدم وجود شوائب داخل الخزان، وعينة أخرى بعد تعبئة خزان السيارة وتحليلها والتأكد من وصول الوقود إلى محطات التوزيع مطابقًا للمواصفات ليتم توزيعه وفق المعايير المطلوبة.

فنيي شركة البريقة لتسويق النفط خلال عملية اختبار عينة من البنزين (صفحة الشركة على فيسبوك)
فنيي شركة البريقة لتسويق النفط خلال عملية اختبار عينة من البنزين (صفحة الشركة على فيسبوك)
فنيي شركة البريقة لتسويق النفط خلال عملية اختبار عينة من البنزين (صفحة الشركة على فيسبوك)
فنيي شركة البريقة لتسويق النفط خلال عملية اختبار عينة من البنزين (صفحة الشركة على فيسبوك)
فنيي شركة البريقة لتسويق النفط خلال عملية اختبار عينة من البنزين (صفحة الشركة على فيسبوك)
فنيي شركة البريقة لتسويق النفط خلال عملية اختبار عينة من البنزين (صفحة الشركة على فيسبوك)
فنيي شركة البريقة لتسويق النفط خلال عملية اختبار عينة من البنزين (صفحة الشركة على فيسبوك)
فنيي شركة البريقة لتسويق النفط خلال عملية اختبار عينة من البنزين (صفحة الشركة على فيسبوك)
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