Atwasat

118 تشكيلا من القوى العسكرية والأمنية والسرايا المساندة للجيش بمصراتة يرحبون بتوافق مجلسي النواب والدولة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 فبراير 2022, 06:51 مساء
118 تشكيلا من القوى العسكرية والأمنية والسرايا المساندة للجيش بمصراتة يرحبون بتوافق مجلسي النواب والدولة
مجلس النواب أعلن توافقه مع مجلس الدولة وكلف باشاغا تشكيل حكومة في غضون أسبوعين. الخميس 10 فبراير 2022. (مجلس النواب)
alwasat radio

أعلن 118 تشكيلًا من «القوى العسكرية والأمنية والسرايا المساندة للجيش الليبي بمدينة مصراتة»، اليوم الأحد، ترحيبهم «بالاتفاق الليبي - الليبي» الذي جرى «بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وما نتج عنه من تعديل دستوري وتسمية رئيس للوزراء يتولى شؤون البلاد إلى حين الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات»، واصفين الاتفاق بين المجلسين بـ«التاريخي».

وطالبت التشكيلات الموقعة على البيان الصادر، اليوم الأحد، «بعثة الأمم المتحدة والدول المعنية والمهتمة بالشأن الليبي بمباركة هذا الاتفاق ودعم هذا المسار»، قائلين «إن ثوار مدينة مصراتة لم ولن يكونوا يومًا حجرة عثرة في طريق التداول السلمي للسلطة وبناء الدولة»، داعين «الجميع للالتفاف حول هذا الاتفاق وعدم الانجرار وراء الفتن».

- مجلس الدولة: التعديل الدستوري وتغيير رئيس الوزراء «قرارات غير نهائية»
- 65 تشكيلًا مسلحًا في مصراتة ترفض قرار النواب بتكليف باشاغا
- حكماء وأعيان من مصراتة يعلنون رفضهم تشكيل «حكومة موازية» 
- «بوابة الوسط» ترصد تطورات ما بعد اختيار «النواب» باشاغا خلفا للدبيبة

وتصاعدت الأزمة السياسية في ليبيا، منذ تكليف مجلس النواب لفتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يومًا خلفًا لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لكن الأخير أعلن رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، ما أثار جدلًا بين المؤيدين والمعارضين لهذه الخطوة.

كما أعلن مجلس النواب أنه أقر إلى جانب تكليف باشاغا برئاسة الحكومة الجديدة، التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011، وذلك بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، الذي دافع رئيسه خالد المشري عن هذه الخطوة أمام انتقادات المعارضين.

65 تشكيلا في مصراتة تحذر من المساس بالمسار السياسي
وأمس السبت، أعلن 65 تشكيلًا مسلحًا في مصراتة تحت (مسمى كتيبة وغرفة أمنية) رفضهم قرار مجلس النواب، الخميس، بالتصويت على اختيار فتحي باشاغا لرئاسة الوزراء، وتضمين التعديل الدستوري الـ12 في الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011. معتبرين أن ذلك «انفراد بالشأن السياسي الدستوري»، وحذروًا «جميع الأطراف من المساس بالمسار السياسي المتفق عليه للحفاظ على مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة».

واتهم هؤلاء، مجلس النواب بالإخلال «بكل ما اتفق عليه في جميع الحوارات»، مشيرين إلى «شكاوى بعض المرشحين بمنعهم من التقديم للترشح والذهاب مباشرة إلى تسمية رئيس للحكومة والتصويت على التعديل الدستوري دون التشاور مع مجلس الدولة وانفراده باتخاذ قرارات مصيرية».

ووصف البيان ما حدث في جلسة مجلس النواب الخميس بأنه «ذهاب في مسار أحادي ينسف باقي المسارات وجميع الاتفاقات، والتي من أهمها المسار الدستوري وتعديلاته بالتوافق، قبل المضي في أي مسارات أخرى لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية عبر دستور مستفتى عليه من الشعب».

مجلس الدولة يشير إلى العديد من الملاحظات بشأن توافقه مع مجلس النواب
كما أعلن مجلس الدولة، اليوم في بيان، أن التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره مجلس النواب وتغيير رئيس الحكومة «هي قرارات غير نهائية»، مشيرًا إلى أن «هناك العديد من الملاحظات حولها»، منوهًا بأن قراره بالخصوص سيتخذ خلال جلسة رسمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد المصراتي 1 - 0 السويحلي

انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد المصراتي 1 - 0 السويحلي
الأحمر يغزو واجهات متاجر سعودية في احتفال «صامت» بعيد الحب

الأحمر يغزو واجهات متاجر سعودية في احتفال «صامت» بعيد الحب
مساعٍ في اسكتلندا لإعادة الاعتبار إلى نساء أعدمن بتهمة الشعوذة

مساعٍ في اسكتلندا لإعادة الاعتبار إلى نساء أعدمن بتهمة الشعوذة
الأزمة الأوكرانية على حافة الانفجار: بايدن يحذر من «كلفة باهظة» .. وموسكو تطارد غواصة أميركية

الأزمة الأوكرانية على حافة الانفجار: بايدن يحذر من «كلفة باهظة» .. وموسكو تطارد ...
الكرملين يندد بهستيريا أميركية بلغت «ذروتها» بعد اتصال بايدن وبوتين

الكرملين يندد بهستيريا أميركية بلغت «ذروتها» بعد اتصال بايدن وبوتين
المشري: كان يجوز للدبيبة الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.. ونحقق في الشكاوى المرتبطة بالعملية

المشري: كان يجوز للدبيبة الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.. ونحقق في الشكاوى ...
المشري: هناك إجماع على أن الأجسام الحالية قد استهلكت ويجب إنهاؤها بأسرع وقت

المشري: هناك إجماع على أن الأجسام الحالية قد استهلكت ويجب إنهاؤها بأسرع وقت
بلقاسم قزيط: تعجل مجلس النواب في تعيين حكومة جديدة «جعلنا عالقون» ونعيش أسوأ سيناريو

بلقاسم قزيط: تعجل مجلس النواب في تعيين حكومة جديدة «جعلنا عالقون» ونعيش أسوأ ...
البحرية الروسية تطرد غواصة أميركية من مياهها في المحيط الهادئ

البحرية الروسية تطرد غواصة أميركية من مياهها في المحيط الهادئ
فرنسا.. قوافل المناهضين لشهادة التلقيح تصل إلى باريس وسط مراقبة أمنية كبيرة

فرنسا.. قوافل المناهضين لشهادة التلقيح تصل إلى باريس وسط مراقبة أمنية كبيرة
دوغاريك: اختيار رئيس حكومة مكلف في ليبيا قرار سيادي والأمم المتحدة ليست في مجال تعيين قادة أي بلد

دوغاريك: اختيار رئيس حكومة مكلف في ليبيا قرار سيادي والأمم المتحدة ليست في مجال ...
اكتشاف الفيروس القاتل في أدمغة متعافي «إيبولا»

اكتشاف الفيروس القاتل في أدمغة متعافي «إيبولا»
الدبيبة: الإعلان عن خطة «عودة الأمانة للشعب» في 17 فبراير

الدبيبة: الإعلان عن خطة «عودة الأمانة للشعب» في 17 فبراير
65 تشكيلا مسلحا في مصراتة ترفض قرار النواب بتكليف باشاغا

65 تشكيلا مسلحا في مصراتة ترفض قرار النواب بتكليف باشاغا
السفارة الأميركية تؤيد رسالة غوتيريس بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في ليبيا

السفارة الأميركية تؤيد رسالة غوتيريس بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في ...
البرلمان يحسم على ملعبه الشوط الثاني من مباراة جنيف

البرلمان يحسم على ملعبه الشوط الثاني من مباراة جنيف
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 5 - 0 دارنس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 5 - 0 دارنس» في الدوري الممتاز
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو «جميع الأطراف إلى الحفاظ على استقرار» ليبيا «كأولوية مطلقة»

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو «جميع الأطراف إلى الحفاظ على استقرار» ليبيا ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يؤكد لـ«وليامز» «ضرورة استكمال خارطة الطريق»
الدبيبة يؤكد لـ«وليامز» «ضرورة استكمال خارطة الطريق»
القائم بالأعمال المجري يعرب عن ارتياحه للاستقرار الأمني في طرابلس
القائم بالأعمال المجري يعرب عن ارتياحه للاستقرار الأمني في طرابلس
الجزائر تجدد رفضها تهميش الاتحاد الأفريقي في ليبيا
الجزائر تجدد رفضها تهميش الاتحاد الأفريقي في ليبيا
محكمة شمال طرابلس ترفض طعن قرقاب على قرار تنحيته من رئاسة القابضة للاتصالات
محكمة شمال طرابلس ترفض طعن قرقاب على قرار تنحيته من رئاسة القابضة...
بعد لقاء الدبيبة.. وليامز تدعو الأطراف الفاعلة والمؤسسات للعمل ضمن الإطار السياسي
بعد لقاء الدبيبة.. وليامز تدعو الأطراف الفاعلة والمؤسسات للعمل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
المزيد
118 تشكيلا من القوى العسكرية والأمنية والسرايا المساندة للجيش بمصراتة يرحبون بتوافق مجلسي النواب والدولة
118 تشكيلا من القوى العسكرية والأمنية والسرايا المساندة ......
مجلس الدولة: التعديل الدستوري وتغيير رئيس الوزراء «قرارات غير نهائية»
مجلس الدولة: التعديل الدستوري وتغيير رئيس الوزراء «قرارات ......
وليامز: التقيت باشاغا رئيس الوزراء المكلف
وليامز: التقيت باشاغا رئيس الوزراء المكلف...
بعد لقاء الدبيبة.. وليامز تدعو الأطراف الفاعلة والمؤسسات للعمل ضمن الإطار السياسي
بعد لقاء الدبيبة.. وليامز تدعو الأطراف الفاعلة والمؤسسات ......
محكمة شمال طرابلس ترفض طعن قرقاب على قرار تنحيته من رئاسة القابضة للاتصالات
محكمة شمال طرابلس ترفض طعن قرقاب على قرار تنحيته من رئاسة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط