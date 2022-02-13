محكمة شمال طرابلس ترفض طعن قرقاب على قرار تنحيته من رئاسة القابضة للاتصالات

القاهرة - بوابة الوسط

رفضت محكمة شمال طرابلس طعنًا قضائيًا مقدمًا من الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة الليبية للبريد وتقنية المعلومات القابضة، فيصل قرقاب، بشأن بطلان قرار تنحيته من رئاسة مجلس إدارة الشركة.

وحكمت المحكمة، اليوم الأحد، برفض الدعوى وإلزام المدّعي عليه بالمصاريف، لتنهي الخلاف القانوني الذي أثير عقب قيام الحكومة بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة التي تحتكر قطاع الاتصالات في البلاد، وتسمية محمد بن عياد بديلًا له.

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وفي 10 يناير الماضي، أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، القبض على قرقاب، وذلك على خلفية قيامه وآخرين باقتحام مقر الشركة بشارع الزاوية في مدينة طرابلس.

وعيَّنت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة في 17 أكتوبر 2021، مجلس إدارة جديدًا للشركة برئاسة محمد بن عياد خلفًا للرئيس السابق فيصل قرقاب، وفق نص القرار رقم (4) لسنة 2021، الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حينها.

ويضم مجلس الإدارة الجديد للشركة القابضة للاتصالات كلًا من محمد إبراهيم بن عياد رئيسًا، والأعضاء خالد المهدي العيساوي، خمني محمد امبارك، فتحي عيسى عبدالكريم، حسين محمود طويلب، فرج الصويعي السائح، ومحمد الأندلسي أبوبكر.