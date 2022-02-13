الجزائر تجدد رفضها تهميش الاتحاد الأفريقي في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن بلاده متفقة مع النيجر في إدانة التدخلات الأجنبية في ليبيا ورفض تهميش الاتحاد الأفريقي في حل الأزمة.

وعلى هامش كلمة حول موضوع «التحديات الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي»، لرئيس جمهورية النيجر السابق، محمدو إيسوفو الذي يزور الجزائر منذ الخميس الماضي، رحب لعمامرة بـ«رؤية النيجر والجزائر المتطابقة في إدانتهما الشديدة للتدخل العسكري في ليبيا وتهميش الاتحاد الأفريقي في الاجتماعات الدولية»، مضيفًا أن الجزائر ما زالت ضد أي تدخل خارجي في ليبيا.

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ويأتي الحديث عن إقصاء الأفارقة من حل الصراع الليبي، في وقت يعود فيه الخلاف الدولي بشأن تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا والذي تتمسك دول أفريقية بأن يكون من القارة.

وأعلن في وقت سابق رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقي، خلال لقائه وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، على هامش الدورة العادية الـ40 للمجلس التنفيذي للاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية الليبية، وسيتواصل العمل في هذا الاتجاه. في حين سيتم ترتيب زيارات رفيعة المستوى لمسؤولي الاتحاد إلى ليبيا في الفترة القريبة المقبلة.