بالصور.. إطلاق أول «بطاقة تأمين» في ملتقى ليبيا الدولي للرعاية الصحية

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت اليوم الأحد أعمال ملتقى ومعرض ليبيا الدولي الـ14 للرعاية الصحية، بمعرض طرابلس الدولي، بتنظيم من شركة الواحة للمعارض، وبمشاركة 200 شركة عارضة، حيث جرى إطلاق أول بطاقة تأمين صحي خلال الملتقى.

ويناقش الملتقى، الذي افتتحه نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة -وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، عددًا من المواضيع الهامة أبرزها، عدم انتظام تدفق الأدوية التخصصية وخاصة الأورام، وأثر الاستثمارات في مؤسسات النفع العام الصحية، وبروتوكول تعامل المنظمات المانحة الدولية والمحلية مع وزارة الصحة، إلى جانب التأمين الصحي العام في ليبيا، وبرامج الصحة المدرسية.

ويشارك في الملتقى الذي يعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير، مختلف الجهات والقطاعات التي تسعى للرفع من مستوى صحة المواطن الليبي، إلى جانب الأطقم الطبية والطبية المساعدة وكل من له دور في تطوير قطاع الصحة في ليبيا، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وقال أبوجناح إن الملتقي «أكبر حدث سنوي في قطاع الرعاية الصحية في شمال أفريقيا، يركز على توفير متطلبات واحتياجات قطاع الصحة». وذكر الوزير خلال كلمة ألقاها، أن «مثل هذه الملتقيات والمعارض الدولية، يجب أن تنال الزخم الكافي لإظهارها، لما لها من مردود إيجابي على الدولة الليبية، في فهم سوق الاستثمار، وتطوير القطاع الصحي من حيث بناء المستشفيات، والعيادات، والمراكز الصحية ،والتعليم الطبي وتدريب الكوادر الطبية».

حضر الافتتاح وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال، ووكيل وزارة التربية والتعليم مسعودة الأسود، ووكيل وزارة الخارجية عمر الكتي، ورئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وعدد من السفراء العرب والأجانب في ليبيا.

نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة -وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح خلال افتتاح ملتقى ليبيا الدولي للرعاية الصحية، 13 فبراير 2022. (وزارة الصحة)

نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة -وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح خلال افتتاح ملتقى ليبيا الدولي للرعاية الصحية، 13 فبراير 2022. (وزارة الصحة)