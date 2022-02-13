12 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل 12 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس السبت، في الجنوب الليبي، بينما لم يسجل أي حالات شفاء أو وفاة.

وقال المركز، في بيان اليوم الأحد، إن مختبره استقبل 21 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 9 منها، فيما تأكدت إصابة 12 حالة، منها 9 رجال و3 نساء.

فيما توزعت الحالات على كل من سبها بـ7 حالات، وحالتين في أوباري، وحالة في كل من الشاطئ وأم الأرانب وسمنو.

- تسجيل 3648 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و12 وفاة

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 3648 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» أمس السبت، منها 125 حالة حرجة، و12 وفاة، و5409 حالات شفاء.

وبذلك ارتفع عدد حالات الإصابة المسجلة منذ ظهور الوباء في البلاد إلى 470 ألفًا و314 حالة، منها 45 ألفًا و910 حالات نشطة، وتعافي 418 ألفًا و279 حالة، فيما سجلت 6 آلاف و125 حالة وفاة.