«الكهرباء»: حملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية في الكريمية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انطلاق حملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية وجباية الديون المتراكمة في الكريمية.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن الحملة تستهدف أصحاب المحال التجارية، وتنفذها الفرق الفنية التابعة لإدارة خدمات المستهلكين الجفارة.

والأربعاء الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انطلاق حملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية وجباية الديون المتراكمة في الساحل الغربي، تستهدف إزالة جميع التوصيلات غير الشرعية، للأنشطة التجارية والصناعية.

- «الكهرباء» تطلق حملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية في الساحل الغربي

وطالبت الشركة أصحاب المحال التجارية والصناعية، بسرعة التوجه إلى مكاتب الجباية أو دوائر خدمات المستهلكين لتسوية أوضاعهم.

حملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية في الكريمية, 13 فبراير 2022. (الشركة العامة للكهرباء)