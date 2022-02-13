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استقرار أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 فبراير 2022, 01:59 مساء
استقرار أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية
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سجل سعر كسر الذهب ارتفاعًا واستقرت أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية، في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الأحد.

وارتفع كسر الذهب (عيار 18) بفارق 3 قروش، مسجلًا 211 دينارًا مقابل 208 دنانير، استقرت أسعار صرف سلة من العملات الدولية أمام الدينار الليبي بالسوق الموازية اليوم الأحد، عند نفس مستوي أمس السبت.

وسجل الدولار 4.92 دينار، واليورو 5.48 دينار، والجنيه الاسترليني 6.54 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما بقيت الليرة التركية والدينار التونسي عند مستوى 0.36 دينار، و1.65 دينار، على الترتيب.

فيما ارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18)، بشكل هامشي، ليسجل 212 دينارا مقابل 211 دينارًا، أمس.

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