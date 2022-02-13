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الدبيبة: قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 فبراير 2022, 12:58 مساء
الدبيبة: قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف
الدبيبة متحدثا لوسائل إعلام عقب اجتماعه مع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الثلاثاء 8 فبراير 2022. (أرشيفية: فيديو)
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شكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ما قال إنه «تفاعل شعبي واسع داعم للانتخابات ورافض للتمديد»، وفق تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال الدبيبة: «قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة، استمروا في رفع الصوت عاليًا، لا للتمديد.. نعم للانتخابات».

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ومنذ جلسة مجلس النواب لتكليف فتحي باشاغا رئاسة الحكومة، الخميس الماضي، توالت ردود الأفعال الداخلية والخارجية بين مرحب ورافض لهذه الخطوة.

وأعلن باشاغا أنه سيشكل حكومة وحدة وطنية شاملة، مؤكدًا تعاونه مع مجلسي النواب والدولة. بدوره حدد الدبيبة 17 فبراير موعدًا لإعلان خطة سياسية تحت عنوان «عودة الأمانة للشعب» بشأن الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور.

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