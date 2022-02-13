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بلدي سوق الجمعة: لا خيار أمام الليبيين سوى الانتخابات البرلمانية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 فبراير 2022, 01:54 مساء
بلدي سوق الجمعة: لا خيار أمام الليبيين سوى الانتخابات البرلمانية
خلال تلاوة بيان المجلس البلدي سوق الجمعة ومجلس حكماء وأعيان البلدية، 12 فبراير 2022. (تسجيل مصور)
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قال المجلس البلدي سوق الجمعة ومجلس حكماء وأعيان البلدية، لا خيار أمام الليبيين سوى إجراء الانتخابات البرلمانية تحت إشراف جمعية وطنية يختارها الليبيون وتعتمدها البلديات المنتخبة بعيدًا عن التدخل الأجنبي.

وأوضح الحاضرون في بيان جرت تلاوته في تسجيل مصور اليوم الأحد، أن «الأجسام التشريعية عرقلت الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، بإصدار قوانين معيبة لم تتوافق هي نفسها عليها، واليوم قررت أن تمدد لنفسها بنفسها ولم تحدد أجلًا لتسليم السلطة إلى برلمان جديد».

وأكد البيان ضرورة «سحب الثقة من مجلسي النواب والأعلى للدولة»، وأضاف: «ندعو نواب البرلمان الأحرار، خاصة نواب سوق الجمعة، إلى تقديم استقالاتهم في مهلة لا تتجاوز 17 فبراير المقبل، وإلا نرفع عنهم الغطاء الاجتماعي، ونحملهم مسؤولية الشقاق الذي سيحدث لا سمح الله».

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وقرر مجلس النواب، الخميس، تكليف فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يومًا، وتعهد باشاغا في كلمة له بمطار معيتيقة فور وصوله إلى طرابلس الليلة الماضية بتشكيل حكومة ممثلة لجميع الأطراف، معربًا عن ثقته بالتزام حكومة الوحدة الوطنية بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.

في المقابل، قال عبد الحميد الدبيبة، إنه «لا يزال يمارس عمله وفقًا للمدد الزمنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار في تونس»، مضيفًا أن «المجلس الرئاسي هو مَن يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقًا لخارطة الطريق في جنيف»، وفق ما أكده خلال مقابلة مع قناة «ليبيا الأحرار».

وفي وقت توالت ردود الأفعال الداخلية والخارجية بين مرحب ورافض لهذه الخطوة، أعلن باشاغا أنه سيشكل حكومة وحدة وطنية شاملة، مؤكدًا تعاونه مع مجلسي النواب والدولة. بدوره حدد الدبيبة 17 فبراير موعدًا لإعلان خطة سياسية تحت عنوان «عودة الأمانة للشعب» بشأن الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور.

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