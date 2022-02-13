«وفا»: رئيس الوزراء الفلسطيني يزور ليبيا اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن رئيس الوزراء محمد اشتية، سيصل إلى ليبيا اليوم الأحد، رفقة وفد رسمي، في زيارة معدة مسبقًا، تستغرق يومين.

ويجري رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال الزيارة، محادثات مع كبار المسؤولين الليبيين، حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفق (وفا).

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ومن المقرر أن يلتقي اشتية، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومن المقرر توقيع اتفاقات بين البلدين في مجالات متعددة.